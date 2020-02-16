«Милан» — «Торино». Прогноз: Златан Ибрагимович уберёт с пути несчастных туринцев

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» примет «Торино» 17 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Торино»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Торино» 17 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча «Милан» — «Торино» (17.02.2020)

«Милан» начал 2020 год с чистого листа. Сыграны уже девять матчей, а в пассиве всего одно поражение. Да и то в миланском дерби от мощного «Интера» (2:4), который вовсю участвует в чемпионской гонке. При этом в первом тайме россонери выглядели заметно мощнее, хотя после перерыва Конте перевернул игру и справедливо добился победы.

В остальном результаты замечательные. Про качество футбола такого не скажешь, всё же уровень большинства футболистов не тянет на место в зоне Лиги чемпионов. Однако за счёт обострившегося после прихода Златана Ибрагимовича характера удалось вырвать несколько дополнительных очков в концовках.

Накануне подопечные Стефано Пиоли едва не хлопнули «Ювентус» в первом матче полуфинала Кубка Италии (1:1). Они превосходили грозного оппонента по остроте и количеству созданных моментов, по делу открыли счёт, но остались в меньшинстве в середине второго тайма и немного не дотерпели. Криштиану Роналду спас гостей в компенсированное время с пенальти.

Тем не менее тенденция к выздоровлению очевидна. На данный момент «Милан» находится всего в двух очках от зоны еврокубков, да и шансы на выход в финал Кубка Италии сохраняет. Самое время закрепить успех, благо что ближайший соперник находится в удручающем состоянии и отдаёт матч за матчем.

«Торино» долгое время уверенно шёл неподалёку от зоны еврокубков, но начиная с середины января всё рухнуло. Четыре поражения в четырёх последних турах чемпионата Италии с общим счётом 2:16 — это нечто. 1:2 от «Сассуоло» оказались разминкой, 0:7 от «Аталанты» и 0:4 от «Лечче» — основным блюдом, а 1:3 от «Сампдории» — десертом.

Туринцы ещё в начале февраля отправили в отставку Вальтера Маццари, вот только никаких результатов этот шаг не принёс. Борющейся за выживание «Сампдории» команда уступила уже при новом тренере, да ещё и на своём поле. Проблемы в обороне просто чудовищные, так что свои два-три мяча гости наверняка получат.

В целом преимущество россонери кажется очевидным, единственное опасение — плотный календарь. Тяжёлый матч с «Ювентусом» отнял много сил и эмоций, ведь последние 20-25 минут пришлось терпеть и оборонять счёт вдесятером. А «Торино» вылетел из Кубка Италии до этого, в результате чего имел полноценную неделю на подготовку.

В связи с этим предположим, что хозяева не смогут показать яркий и мощный футбол, но благодаря разнице в классе, психологического состояния и поддержки зрителей свою победу всё же добудут. Скорее всего, дожать соперника получится уже во втором тайме. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.15 и П1 с форой (-1) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Торино»

«Торино» потерпел четыре поражения подряд в Серии А со счётом 2:16, даже смена тренера не помогла прервать эту ужасную серию. «Милан» заметно сильнее, но в середине недели провёл тяжелейший матч с «Ювентусом» в Кубке Италии. Феерии от хозяев не ждём, но разница в классе и поддержка трибун должны помочь добыть трудовые три очка.

Ставка: «Милан» победит с форой (-1) за 2.00.