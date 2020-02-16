Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса. Прогноз: возвращение легенды обернётся разгромом

В матче первого круга турнира WTA в Дубае в женском одиночном разряде 17 февраля Ким Клейстерс (Бельгия) сыграет с Гарбинье Мугурусой (Испания). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Мугурусе. В ставках на матч Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса испанская спортсменка котируется с коэффициентом 1.15. Победу Клейстерс букмекеры оценивают коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса

Букмекеры уверены, что матч турнира в Дубае Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса 17 февраля не получится затяжным. Тотал больше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.13, тотал меньше 19.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.70. Если Мугуруса победит в двух сетах, сыграет коэффициент 1.42.

Прогноз и анализ матча Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса (17.02.2020)

Легендарная бельгийка возвращается в тур после долгой паузы. В предыдущий раз она выходила на корт в 2012 году. Было это на US Open и закончилось довольно быстро: лёгкая победа над американкой Викторией Дювал в первом круге и вылет от рук британки Лоры Робсон (6:7, 6:7).

За четыре недели до этого Ким выступала на Олимпиаде в Лондоне. Выбила Ану Иванович, но в четвертьфинале уступила Марии Шараповой. За прошедшее время многое произошло, самое забавное заключается в том, что на этот матч Клейстерс выйдет в качестве члена Международного зала теннисной славы, в который её ввели ещё в 2017 году.

Жребий оказался не самым приятным. Изначально играть выпало с крепкой Кики Бертенс, но та вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге и отказалась от участия в Дубае. Впрочем, легче от этого не стало: вместе голландки соперницей оказалась Гарбинье Мугуруса.

Понятно, что после столь долгого простоя шансы бельгийки минимальны. Скажем, более молодой Энди Маррей долго восстанавливался после травмы тазобедренного сустава, хотя в итоге пропустил гораздо меньше. В первых матчах британец выглядел тяжело, много ошибался и никак не мог поймать ритм.

Клейстерс придётся пройти через то же самое, только ей уже 36 лет, а женский теннис за последнее время сильно изменился. Даже хорошая физическая готовность не гарантирует ровным счётом ничего, ведь никакие тренировки и спарринги не заменят интенсивных официальных матчей.

Мугуруса традиционно отличается нестабильностью, однако на Australian Open она пережила нечто похожее на возрождение. Прежде испанка была мало похожа на себя, зато в Мельбурне смогла дойти до финала, высадив по пути Айлу Томлянович, Элину Свитолину, Анастасию Павлюченкову, Кики Бертенс и Симону Халеп. В финале с Софьей Кенин Гарбинье захлебнулась ошибками и уступила в трёх партиях.

Затем она взяла паузу, турнир в Дубае станет для неё первым за 2,5 недели. Возможно, в начале фаворитке потребуется определённое время, чтобы войти в колею, но в целом для победы над возвращающейся Клейстерс должно хватить и среднего уровня игры. Возьмём П1 с форой (-5.5 гейма) за 1.71.

Прогноз и ставки на матч Ким Клейстерс — Гарбинье Мугуруса

Клейстерс не играла аж с US Open-2012, вернуться в тур и показать хороший теннис в первом же матче за 7,5 лет практически нереально. Мугуруса совсем недавно дошла до финала Australian Open. Испанка не отличается стабильностью, но для уверенной победы над Ким ей наверняка хватит и среднего качества тенниса.

Ставка: победа Мугурусы с форой (-5.5 гейма) за 1.71.