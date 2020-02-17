«Вегас» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Бекстрём вспомнят финал Кубка Стэнли — 2018

В матче регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля «Вегас Голден Найтс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59, успех «Вегас Голден Найтс» идёт у букмекеров за 2.32.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» 18 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.59. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» (18.02.2020)

«Вашингтон» продолжает буксовать. В четырёх последних матчах удалось добыть всего одну победу. Что удивительно — над крепким «Колорадо» (3:2), да ещё и в гостях. Но даже там удалось включиться только в концовке: третий период получился классным, а вот стартовые 40 минут оставляли желать лучшего.

Затем Овечкин с партнёрами проиграли переживающей непростой период «Аризоне». «Койоты», добывшие всего три победы в 15 предыдущих матчах, добились своего: реализовали большинство в третьем периоде и вышли вперёд, вытерпели в нужный момент, а затем забили третью шайбу уже в пустые ворота (3:1).

Надо сказать, что создали гости достаточно. Антти Раанта действительно много выручал. Тем не менее по своим меркам «Кэпиталз» после паузы на Матч всех звёзд НХЛ выглядят крайне бледно. На определённом отрезке снайперские подвиги Александра Овечкина маскировали глубину проблем, но как только лидер замолчал, результаты просели.

Ови по-прежнему постоянно угрожает воротам, нагружает вратарей из любых положений и практически не уходит со льда в большинстве. Понятно, что при его снайперском таланте и большом количестве бросков голы остаются лишь вопросом времени. Он впервые в нынешнем сезоне ушёл со льда без заброшенных шайб в четырёх встречах подряд.

У «Кэпс» по-прежнему отсутствует Евгений Кузнецов, получивший травму в поединке с «Айлендерс». Накануне он пропустил тренировку и в Парадайсе точно не сыграет. Нехватка российского нападающего особенно бросается в глаза при розыгрыше лишнего: шайба ходит хуже, обостряющие передачи часто заканчиваются потерями.

Фактически подопечным Тодда Рирдена нужно просто перетерпеть. Гостевая серия подходит к концу, впереди 2,5 суток отдыха и домашняя игра с «Монреалем». «Вегас» — довольно крепкая команда, которая находится на границе зоны плей-офф и не может позволить себе расслабиться, так как конкуренты не дремлют.

Соперники наверняка помнят финал Кубка Стэнли-2018. После него команды встречались трижды, во всех случаях забрасывалось по семь-восемь шайб. От этого и будем отталкиваться. И те, и другие охотно играют в атаку, так что проблем с голами быть не должно. Тем более «Вашингтон» наверняка наелся на фоне перелётов. Мы бы выбирали между ТБ 6 шайбы за 1.82 и ставкой «обе забьют в первом периоде» за 2.52.

Прогноз и ставки на матч «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» уже давно не забрасывал больше двух-трёх шайб, да и голевые подвиги Александра Овечкина в последнее время прекратились. Матч в Парадайсе — прекрасный шанс вспомнить Кубок Стэнли-2018. В трёх очных поединках после той серии неизменно забивалось как минимум семь шайб. Ждём весёлого хоккея.

Ставка: обе забьют в первом периоде за 2.52.