«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Квартальнов и Хартли не станут прижиматься к воротам

В матче регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля «Ак Барс» сыграет с «Авангардом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «Авангард» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 2.12. Победу команды Боба Хартли букмекеры оценивают коэффициентом 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 18 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.21, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.70. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.84.

Прогноз и анализ матча «Ак Барс» — «Авангард» (18.02.2020)

Подарок для любителей хоккея — второй матч лидеров Восточной конференции КХЛ за неделю. Разумеется, он станет центральным в программе вторника. В предыдущий раз «Авангард» добился трудовой победы на своём льду в серии буллитов (2:1 Б), но теперь играть придётся в Казани.



В Балашихе получилась настоящая битва уровня плей-офф: высокая интенсивность, обилие единоборств, минимальное количество удалений и нервная концовка. Омичи быстро открыли счёт, а затем долгое время удерживали преимущество. Регулярно выручал Эмиль Гарипов, передавший привет своему бывшему клубу.



В конце концов «барсы» сняли вратаря, повисли на воротах соперника и сравняли счёт за 13 секунд до сирены. В овертайме моментов хватало, а в серии буллитов всё решил Тейлор Бек — два гола с двух попыток. Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции прямо сказал, что не угадал с исполнителями.



Та неудача никак не повлияла на «Ак Барс». Две победы в двух последующих матчах — непростые, в напряжённой борьбе, но с неизменным добавлением в концовке. Рижское «Динамо» пропустило решающую шайбу за 66 секунд до окончания третьего периода (2:1), а «Спартак» был близок к ничьей, но после 50-й минуты получил три шайбы и остался ни с чем (4:1).



А вот «ястребы» после победы над лидером Востока успели провести лишь один матч. На своём льду они спокойно разделали «Адмирал» (5:2). Тем не менее положение казанцев сейчас более чем устойчиво: «Авангард» отстаёт на пять очков, да ещё и провёл на одну игру больше.



Подопечным Боба Хартли очки нужны скорее для сохранения второго места в конференции, поскольку «Барыс» набрал солидный ход и подобрался на расстояние в три пункта. Отдохнувшие омичи по умолчанию опасны, 4,5 дня более чем достаточно для восстановления и подготовки.



Вот только «Ак Барс» — с отрывом лучший в КХЛ по результатам на своём льду. 23 победы в 27 домашних поединках — потрясающая статистика. Если брать очные встречи, расклад получится примерно таким же: в девяти предыдущих матчах «барсов» и «ястребов» в регулярных чемпионатах хозяин льда как минимум не проигрывал в основное время.



Мы бы выбирали между ТБ 4 шайбы за 1.74, а также ставкой 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07. Даже в игре недельной давности моментов было достаточно, просто вратари сыграли выше всяких похвал. С точки зрения турнирной таблицы встреча, конечно, важна, но в случае поражения ничего кошмарного не случится. Прижиматься к воротам соперники вряд ли станут.

Раз так, ждём сравнительно бодрого и яркого хоккея, в котором у голкиперов будет достаточно работы. «Ак Барс» крайне редко уступает на своём льду, да и за поражение в Балашихе надо ответить. На наш взгляд, фаворит забросит две-три шайбы и зацепит очки.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Неделю назад команды отличились всего по одному разу, хотя моментов создали вполне достаточно. Много выручали вратари. На наш взгляд, букмекеры занижают планку тотала, шансы увидеть четыре-пять шайб вполне высоки. Отталкиваться логичнее от «Ак Барса», поскольку это лучший клуб КХЛ по результатам на своём льду.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07.