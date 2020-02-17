«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: спецбригады помогут Знарку в матче с нижегородцами

В матче регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля «Спартак» сыграет с «Торпедо». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Торпедо» команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.08. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 18 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.75, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Торпедо» (18.02.2020)

«Торпедо» продолжает падение. До Нового года дела шли замечательно, а дальше началось затяжное пике, конца которому не видно до сих пор. В восьми последних матчах одержана лишь одна победа, да и та на своём льду над доигрывающей сезон «Северсталью», которой уже совсем ничего не нужно (5:0).



В оставшихся семи случаях не удалось набрать ни одного очка, все поражения случились в основное время, а четыре из них даже оказались разгромными. Больше других удались два поединка со СКА, в каждом из которых дело едва не дошло до овертайма (3:4 и 2:3). А вот всё остальное лучше не вспоминать.



После паузы на третий этап Евротура нижегородцы отдали все три поединка. С ЦСКА (1:4) и СКА (2:3) выглядели достойно, а вот 2:5 от «Амура» на своём льду при крайне слабом качестве игры не оставляют места для оправданий. Достаточно взглянуть на статистику бросков — 16:38 в пользу гостей.



Дэвид Немировски с трудом находил слова на пресс-конференции и признался, что не узнавал свою команду. Тренер анонсировал собрание, так что от серьёзного разговора по душам никто не ушёл. Надо сказать, что права на ошибку уже не осталось: «Сочи» включился и на данный момент отстаёт всего на три очка.



А тут ещё и игра со «Спартаком», который в последнее время крайне неудобен «Торпедо». Четыре предыдущие встречи завершились в пользу красно-белых, причём все до единой — в основное время (3:1, 6:1, 3:1 и 4:2). Москвичи уверенно занимают пятое место на Западе: выше не подняться, но и упасть ниже будет трудно.



Подопечные Олега Знарка после паузы на Шведские игры выглядят нестабильно. Крайне неровный хоккей с «Металлургом» (4:2), где откровенно повезло победить в основное время: в стартовые 40 минут гости оказались заметно лучше. Затем разнос «Салавата Юлаева» в Уфе (5:2), а на десерт — 1:4 в Казани.



Битва с «Ак Барсом» вполне могла уйти в дополнительное время. После 50 минут счёт был равным, но затем гости резко встали и пропустили три шайбы подряд (1:4). Судя по тому, как колбасит «Спартак» в последнее время, тренерский штаб рассчитал нагрузку и рассчитывает выйти на пик формы к плей-офф.



В общем, хозяева сейчас не особенно убедительны, а гости несмотря на все попытки Немировски расшевелить хоккеистов никак не могут набрать ход. Потому в исход не полезем и предпочтём другую ставку — гол «Спартака» в большинстве за 2.10. Для такого коэффициента шансы на проход кажутся хорошими.

У нижегородцев в последнее время хватает удалений, причём в основном они появляются буквально на ровном месте. Вратари выручают сильно реже необходимого, защита постоянно допускает элементарные ошибки. А красно-белые стабильно находятся в топ-10 КХЛ по реализации лишнего.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Торпедо»

«Торпедо» потерпело семь поражений в восьми последних матчах, а Дэвид Немировски честно говорит, что не узнаёт команду и не может понять причины провала. Нижегородцы на нервах, ведь «Сочи» подбирается всё ближе. Они много удаляются, а «Спартак» входит в топ-10 лучших клубов КХЛ по реализации лишнего. Проверим гол хозяев в большинстве.



Ставка: гол «Спартака» в большинстве за 2.10.