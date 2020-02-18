Биатлон. ЧМ-2020, индивидуальная гонка. Прогноз: Логинова затравят, Фийон Майе выстрелит

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 19 февраля состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:15 мск. Прогноз букмекеров неочевиден: в число основных претендентов входят норвежец Йоханнес Бё (2.60) и француз Мартен Фуркад (3.00), а также Кентен Фийон Майе из Франции (6.50).

Коэффициенты букмекеров на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020 по биатлону (19.02.2020)

Букмекеры считают Александра Логинова четвёртым в списке фаворитов гонки. Поставить на российского биатлониста в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.00. Шансы ещё одного россиянина Матвея Елисеева оценены в 41.0, успех Евгения Гараничева идёт за 101.0.

Прогноз и анализ индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

От сборной России мало кто ждал хороших результатов на чемпионате мира по биатлону — 2020, но пока Александр Логинов в одиночку тянет команду. Он великолепно выступил в смешанной эстафете на заключительном этапе, однако огромная фора не позволила подняться выше шестого места даже при идеальной стрельбе.



Дальше настал черёд личных гонок. Тут остановить Логинова стало тяжелее: первое место в спринте при отсутствии промахов, Мартен Фуркад и Тарьей Бё проиграли ногами около 20 секунд, Арнд Пайффер — в два раза больше, а остальные фавориты не смогли закрыть все мишени.



В гонке преследования удалось зацепить бронзу. Могло бы быть лучше, если бы не промах на последнем огневом рубеже. Александр рисковал и стрелял в высоком темпе, но допустил одну ошибку. В результате он спокойно финишировал третьим: Жаклена и Бё было уже не догнать, а Фуркад и Пайффер сильно отстали.



Уроженец Саратова в одиночку сделал ЧМ-2020 для сборной России как минимум не провальным. После двух предыдущих гонок вокруг него с новой силой разгорелась натуральная травля, что вполне понятно: если не получается обогнать соперника на лыжне, попробуй залезть ему под кожу и лишить душевного равновесия.



В индивидуальных гонках невероятно важна хорошая стрельба, поскольку за каждый промах ко времени спортсмена автоматически добавляется штрафная минута.



Естественно, при высокой точности россиянин имеет все шансы зацепиться за медали, поскольку с физической готовностью проблем определённо нет.



В общем, всё упирается в стрельбу. Пока в Антхольце Логинов закрывает мишени выше всяких похвал, но по ходу Кубка мира сезона-2019/2020 подобные отрезки у него не длились долго. Пока за три гонки ЧМ-2020 он допустил всего один промах. Есть подозрение, что на фоне сумасшедшего давления со всех сторон ему будет сложно обойтись без дополнительных минут.



Кроме того, с “индивидуалками” у Александра в нынешнем сезоне совсем не клеится. Их было две — в Эстерсунде и Поклюке. В Швеции биатлонист «застрелился» на последнем рубеже — два промаха не позволили подняться выше девятого места, хотя до этого он не ошибался.



В Словении всё прошло примерно по тому же сценарию: первые 15 патронов легли точно в цель, но на последнем рубеже случились два промаха. На этот раз он оказался 16-м. Словом, взобраться на подиум в третий раз кряду будет крайне сложно. Проверим ставку “Логинов не попадёт в топ-7” за 2.15.

Также возьмём финиш Кентена Фийона Майе в топ-5 за 2.30. Француз наошибался в гонке преследования (шесть промахов, четыре из которых — на первом рубеже), а потому будет необычайно мотивирован. Ногами он готов хорошо, да и с “индивидуалками” в этом сезоне проблем нет — третье место в Эстерсунде, седьмое в Поклюке.

Прогноз и ставка на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020

Логинов великолепно выступает за ЧМ-2020, каждая удачная гонка лишь повышает давление со всех сторон. С “индивидуалками” в нынешнем сезоне у него не складывается, девятое место в Эстерсунде и 16-е в Поклюке. Скорее всего, на фоне натуральной травли Александр допустит пару-тройку промахов и останется без цветочной церемонии.



Ставка №1: Александр Логинов не попадёт в топ-7 за 2.15.



Ставка №2: Кентен Фийон Майе финиширует в топ-5 за 2.30…