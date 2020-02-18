«Трактор» — «Адмирал». Прогноз: «морякам» не хватит сил на победу в Челябинске

В матче регулярного чемпионата КХЛ 19 февраля «Трактор» сыграет с «Адмиралом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Трактор» — «Адмирал» команда Владимира Юрзинова котируется с коэффициентом 2.13. Победу команды Сергея Светлова букмекеры оценивают коэффициентом 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 19 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.94, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.90. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.96.

Прогноз и анализ матча «Трактор» — «Адмирал» (19.02.2020)

«Адмирал» провалил последний месяц, одержав всего две победы в 13 матчах. Одну — над несчастным рижским «Динамо», амбиции которого ограничиваются борьбой с минским «Динамо» за предпоследнее место в сводной таблице КХЛ. Да и то на тоненького, в серии буллитов (2:1 Б).



Вторую — над необычайно щедрым «Салаватом Юлаевым». Тоже в серии буллитов (4:3 Б), но там сюжет оказался более закрученным: за 54 секунды до сирены «моряки» вели с разницей в две шайбы, но гости умудрились забросить два гола с пустыми воротами и выцарапать очко.



В общем, предыдущую победу в основное время дальневосточники одержали аж 12 января (5:1 над «Ак Барсом»), а если брать в расчёт только гостевые успехи, то придётся отмотать ещё дальше. 7 января они выиграли в Нижнем Новгороде (2:1) благодаря 35 сейвам Антона Красоткина.



Самое забавное, что даже при таких результатах определённые шансы на попадание в плей-офф ещё остаются. «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции за четыре игры до окончания регулярного чемпионата. Отставание от «Амура» и «Нефтехимика» — четыре очка, от «Куньлуня» — шесть, но китайский клуб провёл на три поединка больше.



Фактически встреча в Челябинске становится последним шансом оживить интригу для подопечных Сергея Светлова. Она завершит затяжную выездную серию из пяти матчей за девять суток. Возможностей для ротации минимум, силы и энергия на исходе. Но отступать некуда.



«Трактор» уже лишился даже теоретических шансов на попадание в кубковую восьмёрку и доигрывает худший сезон в новейшей истории клуба. Тренерский штаб предоставляет шансы молодым хоккеистам, а те пытаются заявить о себе на уровне КХЛ. Челябинцы ещё могут уйти с последнего места Востока, но для этого надо обыгрывать «моряков». Желательно — в основное время.



В целом «Адмирал» нормально играет с «мишками» — четыре победы в семи предыдущих встречах. С точки зрения мотивации гости имеют преимущество, но запас сил вызывает вопросы. Накануне в Санкт-Петербурге они симпатично провели стартовые 40 минут и вполне могли зацепится, но в третьем периоде просто встали.

В результате СКА забросил четыре шайбы в заключительные 20 минут и добились разгрома (6:0). Нечто похожее может случиться и в Челябинске: дальневосточники зацепятся в дебюте, но перелёты и поддержка болельщиков скажутся ближе к концовке. Возьмём П1 в третьем периоде с нулевой форой за 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Адмирал»

«Адмирал» одержал всего две победы в 13 последних матчах, обе — по буллитом. Шансы на плей-офф ещё остаются, но совсем скромные. Кроме того, гости проведут пятый гостевой поединок за десять суток. На фоне такого графика и перелётов нехватка сил наверняка проявится ближе к концовке.



Ставка: победа «Трактора» в третьем периоде с нулевой форой за 1.70.