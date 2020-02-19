СКА — «Торпедо». Прогноз: Кудашов и Немировски не станут торопиться с первым голом

В матче регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля СКА сыграет с «Торпедо». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Торпедо» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.39. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Торпедо»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Торпедо» 20 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.49, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.45.

Прогноз и анализ матча СКА — «Торпедо» (20.02.2020)

Расписание КХЛ часто подбрасывает любопытные вещи. Например, СКА и «Торпедо» проведут третий матч за четыре недели, хотя выступают в разных дивизионах. Впрочем, для нейтральных зрителей это только хорошо, поскольку две предыдущие очные встречи получилось огненными.

В обоих случаях СКА в итоге побеждал с разницей в одну шайбу, а ведь дело вполне могло дойти до овертайма. Сперва нижегородцам просто не хватило времени: они включились при 1:4, отыграли две шайбы, но за оставшиеся 63 секунды не успели спастись.

Спустя 2,5 недели, уже после паузы на третий этап Евротура, они, наоборот, недотерпели. Проспали дебют, получили 0:2 к 12-й минуте, героически отыгрались, но пропустили на 57-й минуте. Замена вратаря на шестого полевого ни к чему не привела, петербуржцы грамотно оборонялись (2:3).

Впрочем, сейчас подопечные Дэвида Немировски должны находиться в хорошем расположении духа. Собрание после безвольного поражения от «Амура» на своём льду (2:5) определённо пошло на пользу — удалось одолеть крепкий «Спартак» (3:2). Судьи не засчитали два гола москвичей, однако даже Олег Знарок признал, что решения были верными.

«Торпедо» проявило характер: проигрывало к 49-й минуте (да ещё и пропустив в большинстве), но не опустило рук и выстрадало столь важную победу. Особенно примечательно, что оба гола пришли с пятачка, а ведь красно-белые чистят пространство перед воротами выше среднего.

Словом, гости сейчас заряжены и мотивированы. Благодаря победе они оторвались от идущего девятым в Западной конференции «Сочи» на пять очков, вот только преследователь имеет игру в запасе. Расслабляться рано, но право на ошибку у команды имеется. Уже неплохо.

СКА тем временем продолжает погоню за ЦСКА в надежде выцарапать Кубок Континента. Три очка отставания за три игры до финиша — вроде бы много, но тут важно помнить, что «армейское дерби» закроет программу регулярного чемпионата КХЛ. То есть определённые шансы есть, хватит одной осечки красно-синих.

У подопечных Алексея Кудашова уже девять побед подряд, но ради 10-й придётся попотеть. Букмекеры завышают планку тотала, поскольку очные встречи часто получаются результативными. Мы сыграем против линии и возьмём «гол в первые 8 минут — нет» за 1.83.

Логика простая: команды прекрасно знают друг друга, поскольку сойдутся в третий раз за четыре недели. Кроме того, результат имеет значение и для тех, и для других. На таком фоне дебют вполне может получиться осторожным. У «Торпедо» на кону место в плей-офф, у СКА — сохранение интриге в битве за первое место Запада. Смысла раскрываться раньше времени не видно.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Торпедо»

Букмекеры завышают планку тотала, так как соперники часто выдают верх в очных встречах. Цена ошибки высока: у «Торпедо» на кону место в плей-офф, у СКА — борьба с ЦСКА за первое место Запада. Команды прекрасно изучили друг друга за последний месяц и вряд ли сподобятся на какие-то полноценные сюрпризы, так что первого гола придётся подождать.

Ставка: гол в первые 8 минут — нет за 1.83.