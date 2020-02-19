«Прекрасно, что надежды болельщиков и букмекеров на сборную России по Евро-2020 совпадают»

Букмекерский рынок возлагает большие надежды на 2020 год. Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова рассказала о развитии рынка, планах на ближайшее будущее и росте популярности ставок на киберспорт и UFC.

Развитие букмекерского рынка, законы, будущее индустрии

— Легальный букмекерский рынок в России в минувшие несколько лет показывал стабильный рост. Как вы считаете, прогресс продолжится и в 2020 году?



— Если не верить в это, то не стоит и продолжать работать. Конечно же, я думаю, что индустрия в нашей стране продолжит прогрессировать. Фундаментальные предпосылки для этого имеются – а именно практически отформатированный рынок. Большинство БК-лицензиатов заняли свои ниши в контексте прироста игроков. Бурный рост какой-либо из компаний сейчас если и возможен, то станет довольно удивительным для остальных участников рынка. Но кто знает, что готовит будущее.



— А вышеупомянутому прогрессу строгие рамки регуляторного законодательства сильно мешают?



— Букмекерское сообщество просто-напросто работает по закону, придерживается всех разработанных норм. У нас иного пути нет. Но индустрия действительно работает по многим нормативным актам, разработанным государством, что в 2020 году уже или устарели, или выполняют дублирующие функции, или являются излишним административным барьером.



— Логику государства понять можно – ему нужна как можно большая собираемость налогов с букмекеров.



— Нашу тоже несложно осознать – легальному букмекерству жизненно необходима достаточная свобода маневрирования в рамках регуляторного законодательства. Пока что отрасль развивается (в контексте административно-правовых норм) во многом вопреки всем барьерам. Считаю, что ситуацию в 2020 году должна переломить реализация механизма регуляторной гильотины в сфере азартных игр. Задача – как раз пересмотреть многие нерелевантные реальности нормы, рекомендовать их к отмене и тем самым облегчить ведение бизнеса в стране легальным БК.



— Летом пройдёт чемпионат Европы по футболу. Можно ли что-то успеть сделать в плане разгрузки букмекерской индустрии от законодательного пресса?



— В рамках реализации той самой регуляторной гильотины экспертное сообщество с участием практиков беттинг-индустрии уже собирается и готовит свои поправки и предложения в правительство. Будем надеяться на оперативную реакцию на рекомендации. Наше профессиональное экспертное сообщество способно генерировать качественные нововведения.



— В связи с этим вспоминается, как букмекеры настойчиво убеждали правительство и Госдуму в 2018 году как можно быстрее принять закон об отмене обязательной двойной идентификации – бюрократического анахронизма – для новых игроков в онлайн-БК. Но тогда ничего не получилось.



— В итоге мы всё же были услышаны, закон был принят. Но да – только в 2019 году, к ЧМ-2018 законодатели не успели. А это было бы очень вовремя перед стартом того турнира и колоссального интереса к нему (в том числе новых) любителей ставок. Надеюсь, что к лету какие-либо из будущих предложений букмекеров в рамках регуляторной гильотины будут проголосованы в парламенте.

Фото: Из личного архива Дарины Денисовой

Жалобы в СРО, Евро-2020, сборная России по футболу

— Как СРО реагирует на жалобы игроков на ставках на те или иные действия операторов?



— Обращений игроков в прошлом году организация получила не так уж много, менее 300. Из них не более половины касались работы легальных контор из числа членов нашей СРО. Остальные рекламации – в адрес нелегальных/офшорных БК. В последнем случае мы, конечно, не можем помочь. Могу лишь порекомендовать играть исключительно в лицензионных российских конторах, входящих в нашу СРО.

— Часто ли игрок сам бывает виноват при споре с БК?



— В СРО ранжировано порядка десяти категорий проблем. Говорить, кто больше виноват, наверное, неуместно. Все ситуации различны. Одна главная рекомендация игрокам во избежание конфликтов в дальнейшем: прежде чем сделать ставку, ознакомьтесь с правилами приема ставок в вашей БК. Очень много обращений бывает из-за того, что пользователи недостаточно внимательно изучают правила своего букмекера. Если проблема не надуманна или является результатом невнимательности клиента, она всегда решаема.



Увы, порой некоторые неудовлетворенные игроки начинают звонить в СРО и предъявлять нашим сотрудникам претензии в грубой форме. Телефонные звонки отнимают время и не ускоряют решение проблемы. СРО — не телефон доверия, для нашей организации важно чёткое и точное описание проблемы, чтобы решить её максимально быстро. И ещё: все обоснованные обращения мы решаем в пользу игроков.



Бывают, конечно, случаи, когда встречаются профессиональные жалобщики. Как правило, эти люди известны всей индустрии и кляузы на букмекеров для них – нечто вроде хобби. А темы обращений в СРО игроков можно разделить на две основные группы: проблемы с идентификацией и проблемы с коэффициентами.



— Как считаете, станет ли Евро-2020 таким же бум-событием для российских БК, как ЧМ-2018?



— Чемпионат Европы, конечно же, пиковое событие года для наших букмекеров. Масштаб турнира, естественно, будет не столь крупным, как ЧМ, но в любом случае вновь вызовет гигантский интерес любителей азарта. К тому же давайте не забывать, что четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Думаю, при грамотном маркетинговом подходе итоги турнира должны оказаться положительными для индустрии. Как минимум не станут каким-то откатом назад.



— Вы имеете в виду количество новых игроков?



— И это тоже. Не секрет, что в преддверии ЧЕ-2020 ожидается всплеск новых пользователей БК. Болельщики всё больше интересуются миром ставок, это логично. После ЧМ-2018 многие БК из числа членов нашей СРО смогли удержать значительное количество своих новых клиентов, сгенерированных маркетинговой активностью. Это было чётким показателем того, что отрасль вышла на новый уровень профессионального развития.



Игроки всё больше предпочитают ставить именно в наших легальных конторах, уходя из офшорных БК. К последним, добавлю, и доступ нынче всё сложнее получать в интернете, и с платежами в их адрес чем дальше, тем чаще будут проблемы в результате действия «чёрного списка» Роскомнадзора и ФНС.



— То, что сборная России сыграет на турнире, – большой плюс для отрасли?



— Огромный. Естественно, если бы наши парни не отобрались на турнир, интерес игроков к ЧЕ-2020 был бы несравним с тем, что ожидается грядущим июнем. Многие игроки как из числа постоянных клиентов, так и новых будут ставить преимущественно на матчи нашей команды. Чем дальше по сетке турнира пройдёт сборная России – тем круче для индустрии.



— В общем, букмекеры будут жаждать того, чтобы команда Черчесова вышла в плей-офф.



— Естественно, представители индустрии искренне желают нашей команде только побед. Прекрасно, что чаяния болельщиков и букмекерских компаний полностью совпадают.



— А вы сами будете следить за играми ЧЕ-2020?



— Конечно же. Постараюсь заранее озаботиться паспортом болельщика, билетами и попасть на какой-то из матчей в Санкт-Петербурге. Тем более что наши проведут там поединки с Бельгией и Финляндией.

Объёмы ставок, «великая пятёрка», киберспорт, UFC

— Вы уже сказали, что для букмекерской индустрии ЧЕ-2020 логично станет главным турниром года в контексте клиентского интереса. В целом футбол сохраняет лидирующие позиции у российских БК по интересу пользователей?



— Именно так, его положение пока незыблемо. Всё же любимая игра миллионов. Ещё несколько лет с футболом ни один вид спорта точно не сравнится по объёму ставок игроков.



— Много говорится о том, что совсем скоро киберспорт составит футболу реальную конкуренцию.



— Вероятность имеется. Но для этого индустрии киберспорта ещё нужно нарастить мышцы. Скелет в виде крайне активной онлайн и постоянно растущей количественно целевой аудитории уже имеется. По моему мнению, киберспорту в ближайшие годы предстоит как-то унифицировать свои связи с беттингом. Пока что кибер по-прежнему крайне нишевой сегмент букмекерства, дело преимущественно молодых. Люди старше 25-30 лет очень мало ставят на турниры по киберспорту. Конечно же, если сравнивать с футболом.



— Какие ещё виды спорта остаются стабильно топовыми по интересу игроков?



— Думаю, в 2020 году ситуация не изменится – это также теннис, баскетбол, хоккей и волейбол. Та самая пресловутая «великая пятёрка», к которой через несколько лет, надеюсь, присоединится и киберспорт. Хотела бы ещё упомянуть и смешанные единоборства. Топовые поединки в рамках того же промоушена UFC вызывают у игроков интерес ничуть не меньший, чем, к примеру, матчи за мировые пояса в профессиональном боксе. Но если в боксе в контексте интереса бетторов наблюдается определённая стагнация, то ММА прогрессирует.

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