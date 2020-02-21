«Барселона» — «Эйбар». Прогноз: Месси разомнётся перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Эйбар» 22 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 12.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Эйбар»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эйбар» 22 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.10.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Эйбар» (22.02.2020)

Каталонцы наконец-то дождались осечки «Реала». Мадридцы неделю назад сыграли вничью с «Сельтой» (2:2). Это не помешало им сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, вот только отрыв теперь минимален. У лидера 53 очка, у преследователя — 52, а все остальные далеко позади.

«Барселона» добыла три победы в Примере подряд, во всех забивала по два-три мяча и непременно пропускала. 2:1 с «Леванте», 3:2 с «Бетисом» и 2:1 с «Хетафе». При Кике Сетьене практически все успехи достигаются именно с разницей в один гол. К слову, на П1 с разницей строго в 1 мяч букмекеры дают 4.30.

Сине-гранатовые по-прежнему сильно зависимы от места проведения поединков. Эта проблема стоит перед ними с самого начала сезона, уход Эрнесто Вальверде на неё не повлиял. В гостях потери очков случаются регулярно, а победы достигаются с огромным скрипом. Зато дома команда забивает много и со вкусом.

Достаточно взглянуть на статистику. «Барса» лучше всех в чемпионате Испании играет в родных стенах: 34 очка из 36 возможных (даже «Реал» набрал всего 28, все остальные — и того меньше) при сумасшедшей разнице мячей 39:12. То есть в среднем соперники получают на «Камп Ноу» 3,25 гола за игру. Солидно.

«Эйбар» — весьма скромная команда, которая живёт по средствам и знает себе цену. В 11 предыдущих турах она добыла всего две победы (одна из них — над мадридским «Атлетико») и три ничьих. Этого хватает, чтобы не падать в зону вылета: на данный момент «оружейников» от 18 строчки отделяют три очка при одном матче в запасе.

Речь идёт об одном из самых любимых соперников каталонцев. В 11 матчах с «Эйбаром» гранд добыл 10 побед, а единственная ничья состоялась в 38-м туре минувшего сезона (2:2). «Барселона» к тому моменту давно гарантировала себе титул и фактически проводила открытую тренировку.

На «Камп Ноу» статистика и вовсе пугающая: пять побед из пяти возможных с общей разницей голов 19:4. При этом в каждом случае преимущество фаворита составляло как минимум два мяча. Словом, преимущество хозяев очевидно и не нуждается в дополнительном пояснении. У гостей только один шанс избежать показательной порки.

Дело в том, что уже 25 февраля сине-гранатовым предстоит выйти на поле в Неаполе. «Наполи» традиционно опасен дома, а потому в преддверии важной встречи в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов команда вряд ли станет тратить лишние силы. Вполне возможна ротация, поберечь лидеров сейчас определённо не помешает.

Скорее всего, подопечные Кике Сетьена постараются победить малой кровью: быстро открыть счёт, а затем засушить игру с помощью контроля мяча. В связи с этим лезть в большие форы и ожидать града голов опасно, П1 с форой (-2) за 2.00 — это край. Нам больше нравится вариант П1 всухую за 2.15. Что-то вроде 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Эйбар»

Хозяева гораздо сильнее и никогда не теряли очки на своём поле с «Эйбаром» — пять побед из пяти возможных при общей разнице голов 19:4. Но уже 25 февраля предстоит играть в Неаполе в рамках Лиги чемпионов. Разумеется, тот поединок гораздо важнее. Потому сине-гранатовые вряд ли станут гнаться за разгромным счётом и постараются победить малой кровью.

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.15.