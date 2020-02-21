«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Гусев подарят зрителям кучу голов

В матче регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, успех «Нью-Джерси Дэвилз» идёт у букмекеров за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» 22 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (22.02.2020)

«Вашингтон» потерпел пять поражений в шести последних матчах. Столь печального отрезка с командой в нынешнем сезоне ещё не случалось. Разумеется, на фоне таких результатов команда сильно просела в турнирной таблице. А ведь ещё совсем недавно она единолично лидировала в НХЛ.



Теперь Александр Овечкин с партнёрами занимают четвёртое место в Восточной конференции. Ближайшие преследователи отстают по потерянным очкам как минимум на шесть пунктов, да и сами по себе спады по ходу длинного регулярного чемпионата неизбежны. Однако неудачная серия длится уже почти четыре недели. И конца ей не видно.



«Кэпиталз» не просто проигрывают середнячкам и аутсайдерам, они действительно показывают крайне бледный хоккей с одним-двумя короткими взрывами. Поражение от «Монреаля» (3:4 ОТ) прекрасно ложится на эту тенденцию. Бодрый дебют, быстрый гол, а затем долгий провал, по ходу которого процент брака зашкаливал.



Дело катилось к поражению в основное время, однако «столичные» включились в самой концовке. Хватило полутора минут: сняли вратаря, заперли соперника в чужой зоне, увеличили давление и сравняли счёт. Правда, в овертайме пропустили первым же броском, но хотя бы одно очко удалось выцарапать.



Возвращение Евгения Кузнецова получилось непростым. В равных составах удавалось немногое, а возможностей поиграть в большинстве практически не было: за 61 минуту «Хабс» схватили всего один малый штраф, да и тот в дебюте. Тем не менее в спасительной шайбе Кузя всё же поучаствовал.



Овечкин прервал затянувшуюся серию из пяти поединков без побед и вполне мог бы забросить 700-ю шайбу, но Кэри Прайс оказался против. Теперь предстоит отправится с Ньюарк. «Нью-



Джерси» добыл три победы в пяти последних матчах. Правда, две из них одержаны над несчастным «Детройтом» (4:1) и слабым «Сан-Хосе» (2:1).



Любопытно другое: семь предыдущих очных встреч «Вашингтона» и «Дэвилз» завершились разгромами. В пяти случаях верх брали «Кэпиталз», в двух сильнее оказались «дьяволы». В девяти из 11 последних сражений забрасывалось не менее шести шайб. Оборона у обеих команд оставляет желать лучшего, так что проблема с голами вряд ли возникнет.

От этого и будем отталкиваться. Тотал больше 6 шайбы идёт за 1.79, при желании можно даже рассмотреть «обе забьют как минимум три раза» за 2.75. Кроме того, проверим гол Якуба Враны за 2.55. Молодой чех не забивал с января и уступил звание второго бомбардира «столичных» Ти Джею Оши. Серия затянулась, да и в двух предыдущих поединках с НДД ему удалось отличиться.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Обе команды в последнее время много пропускают, а в девяти из 11 предыдущих очных встреч забивалось не менее шести голов. «Дэвилз» играют в своё удовольствие и точно не попадут в плей-офф, да и «Вашингтон» сейчас многое позволяет соперникам. На наш взгляд, проблем с результативностью тут не возникнет.



Ставка №1: тотал больше 6 шайбы за 1.79.



Ставка №2: гол Якуба Враны за 2.55.