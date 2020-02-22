«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Крикунов и Знарок не станут раскрывать карты перед плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 февраля «Динамо М» сыграет со «Спартаком». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:30 мск. В ставках на матч «Динамо Москва» — «Спартак» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 1.95. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак» 23 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.86, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.99. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Динамо Москва» — «Спартак» (23.02.2020)

«Динамо» крайне слабо выглядит после паузы на третий этап Евротура. Для начала москвичи умудрились вытащить шесть шайб в Риге от предпоследнего клуба КХЛ: горели 2:5 к середине второго периода, забили четыре гола подряд, пропустили за 22 секунды, но всё же забрали второе очко в овертайме (7:6 ОТ).

Выездная серия продолжилась чудовищным поражением в Хельсинки. «Йокерит» уже после 33 минут вёл со счётом 5:0, оставшееся время фактически превратилось в двусторонку. Так и доиграли. На десерт бело-голубые уступили по буллитам в Череповце (2:3 Б).

Команда действительно показывает крайне бледный хоккей и регулярно выдаёт провальные отрезки. Трудно поверить, что игроки разучились играть за неделю. Скорее всего, дело в нагрузке, которую тренерский штаб предложил своим подопечным во время перерыва.

Видимо, Владимир Крикунов планирует выйти на пик формы непосредственно к старту Кубка Гагарина. Это абсолютно логично, поскольку остаток регулярного чемпионата превратился в формальность. Преимущество своего льда в первом раунде уже никуда не денется, но и выше четвёртой строчки забраться не выйдет.

В связи с этим несколько удивительно, что букмекеры отдают хозяевам столь значимое преимущество. П1 в основное время идёт за 1.95. Статистика очных встреч полностью на стороне динамовцев — три победы над красно-белыми из трёх возможных (3:2 ОТ, 3:0 и 4:0), однако раскрывать карты перед плей-офф нет никакого смысла.

Дело в том, что в четвертьфинале конференции с большой долей вероятности играть придётся как раз со «Спартаком». Подопечные Олега Знарка потеряли шансы забраться выше пятой позиции (но место в топ-4 им и не было нужно из-за проблем с ареной, иначе б пришлось переезжать в область), зато опережают «Локомотив» на шесть очков.

В такой ситуации очная встреча в самом конце регулярного чемпионата не значит ровным счётом ничего. Одолеть принципиального противника, конечно, приятно, но в случае вылета в первом раунде об этой победе никто не вспомнит. Потому логичнее играть от аутсайдера.

Во-первых, получить 0-4 в сезонной серии с будущим соперником всегда неприятно. Во-вторых, «Спартак» уже успел одержать две яркие победы после паузы — в Уфе разнёс «Салават Юлаев» (5:2), а в четверг поквитался с «Ак Барсом» за недавний разгром (6:3). Если на Х2 такой команды дают симпатичные 1.83, надо брать. Можно даже подумать о П2 с нулевой форой за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Москва» — «Спартак»

Соперники практически наверняка встретятся в первом раунде плей-офф, а потому светить наработки точно не станут. О результате этого матча уже спустя неделю никто не вспомнит. В связи с этим логичнее играть от аутсайдера: бело-голубые, похоже, намерены выйти на пик формы ближе к старту Кубка Гагарина, после паузы они играют бледно. «Спартак» сейчас смотрится получше.

Ставка: «Спартак» не проиграет» за 1.83.