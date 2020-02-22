«Йокерит» — СКА. Прогноз: Ткачёв, Плотников и Ляпистё сыграют на публику в Хельсинки

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 февраля «Йокерит» сыграет со СКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:30 мск. В ставках на матч «Йокерит» — СКА команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 2.12. Победу команды Лаури Марьямяки букмекеры оценивают коэффициентом 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — СКА

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — СКА 23 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.48, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.47. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.20.

Прогноз и анализ матча «Йокерит» — СКА (23.02.2020)

Обе команды выполнили свои задачи на регулярный чемпионат и могут расслабиться. СКА гарантировал себе второе место в турнирной таблице Западной конференции. Теоретические шансы на первую строчку ещё остаются, но для этого не хватит даже победы в дерби со ЦСКА.



Нужно, чтобы действующий чемпион потом ещё и уступил «Сочи» на своём льду. В подобный расклад верится с трудом. Тем не менее после ухода целого ряда важнейших хоккеистов и смены главного тренера шансы обойти красно-синих на дистанции изначально казались скромными.



Потому место в топ-2 следует считать успехом, благо что подопечные Алексея Кудашова навязали достойное сопротивление. Сейчас петербуржцы в огне: 10 побед побед подряд и 13 — в 14 предыдущих поединках. Единственное поражение на этом отрезке нанёс как раз ЦСКА (2:3).



«Йокерит» уже ни при каких обстоятельствах не сумеет подняться выше третьей позиции, но и ниже не опустится — московское «Динамо» слабо выглядит после паузы на Евротур. Финны тоже в полном порядке: пять побед в шести последних встречах, единственное поражение случилось в серии буллитов (3:4 Б с «Металлургом»).



У СКА на носу «армейское дерби», которое в любом случае имеет определённую ценность. Но и жертвовать игрой с «Йокеритом» команда вряд ли станет, поскольку предыдущий визит в Хельсинки закончился для неё самым крупным поражением в истории КХЛ (0:6).

После этого соперники уже успели пересечься в Санкт-Петербурге, где хозяева выглядели гораздо лучше и по делу добились разгрома (4:1). Похоже, будет весело. Статистика это подтверждает: 10 предыдущих очных встреч получились верховыми, а в семи случаях забрасывалось как минимум шесть шайб.



Тренеры могут спокойно провести ротацию и сыграть без оглядки на свои ворота, поскольку второе и третье места на Западе никуда не денутся. Мы бы выбирали между тоталом больше 5 шайбы за 1.76 и ТБ 1.5 шайбы в первом периоде за 2.13.

Прогноз и ставки на матч «Йокерит» — СКА

10 предыдущих очных встреч получились верховыми, а в семи случаях забрасывалось как минимум шесть шайб. СКА уже гарантировал себе второе место в Западной конференции, а «Йокерит» спокойно финиширует третьим. Прижиматься к воротам смысла нет, а потому соперники могут позволить себе сыграть на публику.



Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.13.