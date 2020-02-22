«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз: Сульшер возьмет реванш у аутсайдера АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги 23 февраля «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд». Начало игры — 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех команды Найджела Пирсона оценен букмекерами коэффициентом 6.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» (23.02.2020)

В прошедший четверг «Манчестер Юнайтед» играл в плей-офф Лиги Европы с «Брюгге». Сульшер внёс некоторые изменения в стартовый состав, благо, класс команды позволяет. Из основных — отсутствие Де Хеа в воротах, Фреда в центре и новичка Бруно Фернандеша в атаке.



Манкунианцы задачу-минимум выполнили — они забили на выезде и не проиграли. Однако матч завершился вничью 1:1, что позволяет бельгийцам рассчитывать на нечто большее, чем просто поездка в Англию. Так что главный тренер «МЮ» в ответном поединке дублерами не отделается.



В АПЛ «красные дьяволы» с 38 баллами занимают седьмую строчку. Учитывая, что «Манчестер Сити», находящийся на втором месте, отстранен на два года от еврокубков, шансы красных пробиться в Лигу чемпионов в следующем году возрастают. Там не менее очков им по-прежнему не хватает, и предстоящий матч с аутсайдером — отличная возможность их набрать.



«Уотфорд» по ходу сезона успел сменить аж трёх тренеров, но должного результата это не принесло. Сейчас всем заправляет Найджел Пирсон, а клуб находится на предпоследнем месте в чемпионате Англии. За 26 игр «шершни» сумели набрать всего 24 очка.



Однако плотность турнирной таблицы позволяет при одном удачном отрезке выскочить из зоны вылета. У «Вест Хэм Юнайтед», который находится на строчку выше, столько же очков, сколько и у «Уотфорда». А «Астон Вилла», расположившаяся на 17-й позиции, имеет в своем активе 25 пунктов.



Для сохранения прописки в АПЛ команде Найджела Пирсона в срочном порядке необходимо набирать очки. Поэтому без боя они манкунианцам точно не сдадутся. Но «Манчестер Юнайтед» после поражения 0:2 от «желтой армии» в первом круге наверняка захочет взять реванш.

В предстоящем матче проверим ставку «красные дьяволы» не проиграют + обе команды забьют за коэффициент 2.19. В четырех из последних пяти поединков «Уотфорд» непременно тревожил сетку ворот «МЮ». Оба клуба выйдут на поле крайне мотивированными и без голов болельщиков не оставят.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

Обеим команды очки нужны позарез. Первым для сохранения прописки в высшем дивизионе Англии, вторым — для выступления в еврокубках. А «МЮ» наверняка захочет взять реванш за поражение в первом круге, так что с мотивацией у команд все будет в порядке.



В предстоящем поединке проверим ставку «обе команды забьют + 1Х» за коэффициент 2.19. В четырех из последних пяти поединков между командами «Уотфорд» непременно забивал «Манчестер Юнайтед». Более того, четыре из предыдущих пяти матчей были за красными.



Ставка: обе команды забьют + 1Х за коэффициент 2.19.