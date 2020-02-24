«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Шумаков и Зернов заведутся после серии поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ 25 февраля «Авангард» сыграет с «Автомобилистом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Автомобилист» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.01. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 25 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.97, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.87. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Автомобилист» (25.02.2020)

«Авангард» после пятидневной паузы в середине февраля никак не может прийти в себя. В пассиве уже три поражения подряд. Для начала по всем статьям проиграли в Казани «Ак Барсу»: к 53-й минуте было 0:5, в концовке хозяева выключились и позволили отквитать три шайбы.



Затем произошла упорная игра с «Йокеритом» (1:2 Б), в которой гости выцарапали победу. Пожалуй, справедливо: в концовке третьего периода они были близке ко второй шайбе, а в серии буллитов переиграли Игоря Бобкова в четырёх попытках из семи. На десерт омичи всухую уступили «Локомотиву» (0:1).



В первом периоде не получалось вообще ничего. Дальше игра постепенно разошлась, но пробить Илью Коновалова «ястребам» так и не удалось, хотя в третьем периоде моменты имелись. При этом на второе место в Восточной конференции выбрался «Барыс», уже успевший выиграть сегодня во Владивостоке. Омичи отстают на одно очко, сыграв на матч больше.



«Автомобилист» тем временем решил все вопросы на регулярный чемпионат и может спокойно готовиться к плей-офф. Четвёртое место в конференции и преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина уже никуда не денется, поскольку накануне удалось дожать единственного конкурента — «Сибирь» (3:1).



Поединок получился бодрым и нервным, с настоящей концовкой и голом в пустые ворота. Много выручал 19-летний Владимир Галкин, который наконец-то получил достойную игровую практику в связи с травмой Якуба Коваржа и выглядит всё увереннее. В нескольких эпизодах он натурально выручал партнёров.



Тем не менее развить успех уральцам будет непросто. Едва ли «Авангард» хочет входить в плей-офф с затяжной серией поражений, которая никак не добавит хоккеистам уверенности. Боб Хартли уверяет, что команда не собирается выбирать соперника по первому раунду.



Если это действительно так и «омичи» не станут ломать комедию, то их шансы заметно выше. Проверять победу хозяев в основное время не рискнём, поскольку в последние дни они выглядят не лучшим образом и вымучивают каждый гол.

В то же время «Автомобилист» многое позволяет соперникам и часто допускает ошибки. Мы бы выбирали между ставкой «хозяева откроют счёт» за 1.73 и 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95. Очные встречи обычно получаются нерезультативными.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Автомобилист»

«Авангард» потерпел три поражения подряд, опустившись на третье место в Восточной конференции. Заходить в плей-офф с затяжной серией поражений всегда опасно, так что ждём от хозяев прогресса. На наш взгляд, омичи отреагируют на последние неудачи и покажут достойный хоккей.



Ставка: «Авангард» откроет счёт за 1.73.