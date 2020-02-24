«Наполи» — «Барселона». Прогноз: коронавирус и Гаттузо остановят Месси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля «Наполи» примет «Барселону». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1». Аналитики в прогнозе на матч «Наполи» — «Барселона» отдают предпочтение команде Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Сделать ставку на «Барселону» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.23. Победа «Наполи» оценивается букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Барселона»

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» 25 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.77, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.17.

По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» у Лионеля Месси и Аркадиуша Милика. Сделать ставку на гол Месси можно с коэффициентом 1.90. Точный выстрел Милика идёт за коэффициент 2.70.

Анализ и прогноз матча «Наполи» — «Барселона» (25.02.2020)

«Барселона» и «Наполи» подходят к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов в прекрасном настроении. Сине-гранатовые вернули себе лидерство в Примере, а Месси после нескольких подряд выступлений в роли диспетчера сподобился на покер в поединке с «Эйбаром».

«Наполи» наконец-то разошёлся и стал демонстрировать потрясающие результаты. Неаполитанцы одержали шесть побед в семи последних матчах. Коллектив Дженнаро Гаттузо разбирался не с кем попало, а с лучшими клубами Италии: в национальном кубке были повержены «Лацио» и «Интер», а в Серии А под горячую руку попал «Ювентус».

«Наполи» сейчас на эмоциональном подъёме и выдаёт лучший отрезок в нынешнем сезоне. Впрочем, букмекеры всё равно считают фаворитом «Барселону». Речь не только о двухматчевом противостоянии, но и об игре в Неаполе. На наш взгляд, эксперты недооценивают хозяев.

Каталонцы вылетели из Кубка Испании от «Атлетика», а в Примере с разницей в один мяч одолели «Леванте», «Бетис» и «Хетафе». Лишь с «Эйбаром» сине-гранатовые разобрались уверенно. Кроме того, большинство последних встреч «Барселона» проводила в родных стенах, а на выезде у Месси и компании регулярно возникают проблемы.

В семи гостевых поединках подряд «Барселона» пропускает. За коэффициент 1.86 можно взять гол «Наполи» во втором тайме. У сине-гранатовых посредственная оборона, а тер-Штеген не может вечно спасать команду. Есть и более весомые аргументы в пользу повышенной активности хозяев после перерыва.

В шести матчах подряд «Наполи» забил во вторых таймах. Всего на указанном отрезке неаполитанцы отгрузили соперникам 12 голов, и лишь пара мячей пришлась на первую половину. Сложно сказать, что именно Дженнаро Гаттузо делает со своими подопечными в 15-минутных перерывах, но это работает.

В Италии уже отменили несколько матчей из-за коронавируса, и это также может сказаться на «Барселоне». Дело в том, что игрокам и сотрудникам сине-гранатовых измерят температуру по прибытии в Неаполь. В случае обнаружения жара больные будут немедленно направлены в больницу.

Наверняка организаторы предпримут дополнительные меры безопасности, и весь информационный шум может создать дополнительный дискомфорт для каталонцев. Футболисты «Барселоны» остаются профессионалами, но на столь высоком уровне на результате рискует сказаться каждая мелочь.

За коэффициент 1.90 мы проверим ставку на то, что Месси не забьёт. Великий аргентинец сделал покер с «Эйбаром», но до этого не поражал чужие ворота в четырёх матчах. Если говорить исключительно о Лиге чемпионов, то и здесь с результативностью у Лео дела обстоят не лучшим образом.

В пяти встречах на групповом этапе у Месси лишь два гола. Для коэффициента 1.90 шансы на проход выглядят прилично. У «Наполи» один пропущенный мяч за три предыдущих поединка. Гаттузо основное внимание обороне уделит именно Лео, поэтому аргентинец сосредоточится на передачах. Лидер гостей всегда готов отдать партнёрам несколько «конфеток».

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Барселона»

За коэффициент 1.86 мы возьмём гол «Наполи» во втором тайме. Неаполитанцы отличились после перерыва в шести матчах подряд, а у «Барселоны» хватает проблем в обороне. За 1.90 можно сделать ставку на то, что Месси не забьёт. Аргентинец отгрузил покер «Эйбару», но до этого не сумел отличиться во встречах с «Хетафе», «Бетиом», «Атлетиком» и «Леванте». Гаттузо постарается нейтрализовать Лео.

Ставка №1: «Наполи» забьёт во втором тайме за коэффициент 1.86.

Ставка №2: Лионель Месси не забьёт за коэффициент 1.90.

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