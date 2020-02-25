«Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз: Овечкин и Кузнецов зачахнут в первом матче Ковальчука

В матче регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Виннипег Джетс». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91, успех «Виннипег Джетс» идёт у букмекеров за 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» (26.02.2020)

«Вашингтон» наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач яркой победой над принципиальным соперником. При этом «Питтсбург» показал качественный хоккей и определённо был хорош, но этого не хватило даже для овертайма. Сидни Кросби вообще покинул лёд с показателем полезности «-3».

Подвёл Мэтт Мюррей, пропустивший четыре шайбы с 22 бросков. А вот Брэйден Холтби много выручал и не поплыл после двух пропущенных голов за 26 секунд. Хозяева здорово провели дебют третьего периода, вышли вперёд и сумели быстро ответить на гол Евгения Малкина. А потом забили в пустые ворота.

Итоговые 5:3 позволили обойти «пингвинов» и выйти на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас у «столичных» 82 очка в 62 встречах. «Тампа» впереди на три балла, «Бостон» — на восемь (при одной лишней игре), а «Питтсбург» отстаёт на два пункта (при игре в запасе). Все остальные находятся поодаль.

Накануне «Кэпиталз» выменяли из «Монреаля» Илью Ковальчука. Цена на первый взгляд кажется высоковатой, но до плей-офф любые оценки будут преждевременными. Исполнителей с таким набором качеств не подписывают для регулярного чемпионата. Россиянин готов дебютировать уже в ближайшем поединке и с большой долей вероятности окажется в третьем звене.

Играть предстоит с «Виннипег Джетс», который находится на краю пропасти. Канадский клуб вовсю борется за место в плей-офф. И на данный момент располагается за пределами топ-8 Западной конференции. Отставание минимально, но конкурентов предостаточно, а потому цена каждого поражения высока.

Подопечные Пола Мориса недавно добыли три победы подряд, но там и соперники были сильно ниже среднего. Затем настал черёд «Филадельфии» и «Баффало» — два поражения, ноль очков. 2:4 от «лётчиков», 1:2 от «клинков». Впереди спаренные матчи с «Вашингтоном», в которых нужно зацепить хоть что-то.

Статистика говорит в пользу «Кэпс». В 10 из 11 предыдущих очных встреч побеждали хозяева. Больше того — «Вашингтон» не проигрывал канадцам на своём льду аж с января 2013 года (2:4). С учётом яркой победы над «Питтсбургом» и фактора родных трибун ставить против хозяев совсем не хочется.

В то же время коэффициент на победу подопечных Тодда Рирдена низок, а ведь стабильности им в последнее время явно не хватает. Проверим ставку «гости откроют счёт за 2.20». Второй вариант — тотал меньше 5.5 шайбы за 2.34. «Джетс» редко пропускают полную авоську, а три предыдущие очные встречи получились низовыми. И последнее — «Кэпс» не забивали «Виннипегу» больше трёх голов в семи последних поединках.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс»

«Вашингтон» заполучил Илью Ковальчука, в связи с чем в третьем и четвёртом звеньях ожидаются изменения. Соперник неприятный: «Виннипег» изо всех сил цепляется за зону плей-офф и просто не может позволить себе играть спустя рукава. «Джетс» не пропускали от «Кэпиталз» больше трёх шайб в семи последних матчах. Ждём нервную игру с невысокой результативностью.

Ставка №1: «Виннипег» откроет счёт за 2.20.

Ставка №2: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.34.