«Брага» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард, Кент и Хаджи не уедут из Португалии без гола

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 26 февраля «Брага» примет «Рейнджерс». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Браги» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Рейнджерс» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Брага» — «Рейнджерс»
Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Брага» — «Рейнджерс» 26 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.88.
Анализ и прогноз матча «Брага» — «Рейнджерс» (26.02.2020)
Единственный матч среды в программе первого раунда плей-офф Лиги Европы. «Брага» могла снять все вопросы ещё в Шотландии. К исходу часа игры она вела со счётом 2:0, но после этого натурально встала. «Рейнджерс» наказали за такой подход тремя забитыми мячами, а в концовке могли отгрузить и четвёртый.
На своём поле португальцы по понятным причинам идут фаворитами. «Оружейники» уверенно чувствуют себя в национальном чемпионате: набрали 40 очков в 22 турах и удерживают третье место в турнирной таблице. Выше уже никак не забраться, поскольку «Бенфика» и «Порту» скрылись за линией горизонта. А вот не пропустить вперёд «Спортинг» вполне реально.
«Брага» в нынешнем сезоне уже обыграла всю большую троицу чемпионата Португалии, причём не по одному разу. После поражения в Глазго они дожали на своём поле крепкий «Сетубал» (3:1): первый гол случился только на 63-й минуте, но в целом преимущество хозяев вопросов не вызывало.
«Рейнджерс» могут с чистой совестью бросать все силы на еврокубки, поскольку с чемпионатом Шотландии всё уже ясно. Подопечные Стивена Джеррарда отстают от «Селтика» на 12 очков при одной игре в запасе. До конца осталось пять туров, так что рассчитывать на серию осечек фаворита довольно наивно.
В то же время ниже второй позиции нельзя упасть даже теоретически. «Мотеруэлл» отстаёт на 22 очка и уже не имеет шансов подняться выше третьей строчки. Потому интерес в оставшейся части сезона вызывают только два турнира — Лига Европы и Кубок Шотландии, где в четвертьфинале предстоит сразиться с «Хартсом».
Шотландские клубы часто считают чисто домашними, но к «Рейнджерс» это не относится. Они успели провести уже семь гостевых встреч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, проиграв только однажды. 1:2 от «Янг Бойз» 3 октября в Швейцарии благодаря голу на 93-й минуте при абсолютно равном футболе.
Словом, сбрасывать со счетов коллектив из Глазго никак нельзя. «Брагу» устроит победа со счётом 1:0, но проблема в том, что с обороной у этой команды всё не особенно гладко. За 15 последних поединков «оружейники» отыграли на ноль лишь трижды. А у Стивена Джеррарда крепкий набор атакующих исполнителей (даже на фоне травмы Джермейна Дефо и дисквалификации Альфредо Морелоса), а также хорошие стандарты.
На наш взгляд, сохранить свои ворота в неприкосновенности португальцам не удастся. Гости со спокойной душой отдадут мяч и сыграют вторым номером в расчёте на контратаки, угловые и штрафные. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.81 и ИТБ 1 мяча «Рейнджерс» за 2.12. Янис Хаджи и Райан Кент своё дело знают.
Прогноз и ставки на матч «Брага» — «Рейнджерс»
«Брага» уступила в первом матче, хотя вела со счётом 2:0. Теперь ей нужно раскрываться и забивать. При этом португальцы сыграли на ноль в 15 последних встречах лишь трижды, так что шансы у гостей определённо будут. «Оружейники» на своём поле по делу идут фаворитами, но пропустить им наверняка придётся.
Ставка: ИТБ 1 мяча «Рейнджерс» за 2.12.
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