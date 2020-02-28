«Краснодар» — «Уфа». Прогноз: Евсеев найдёт способ пробить Матвея Сафонова

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет «Уфу» 1 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Уфа»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Уфа» 1 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.84. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.33.

Анализ и прогноз матча «Краснодар» — «Уфа» (01.03.2020)

«Краснодар» всё же не потянул темп «Зенита», сильно отстав во второй половине осени. В семи заключительных турах первой части сезона удалось добыть всего одну победу при шести ничьих. В том числе очки были потеряны с «Оренбургом» и «Тамбовом». Понятно, что петербуржцы воспользовались такой щедростью.

В результате за 11 туров до окончания первенства сине-бело-голубые оторвались от ближайшего преследователя на 10 очков. Какие-то шансы на оживление чемпионской гонки ещё теплятся, но для этого подопечные Сергея Семака должны начать чудить на ровном месте. В подобное верится с трудом.

А вот битва за вторую прямую путёвку в Лигу чемпионов ожидается жаркая. На данный момент «быки» имеют минимальное преимущество: 35 очков и вторая строчка в турнирной таблице. «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА совсем рядом — у каждого по 34 балла. Все остальные сильно отстали и вряд ли вмешаются.

Подопечные Мурада Мусаева обошлись зимой без громких трансферов. Из аренды досрочно отозвали Егора Сорокина, который потерял место в основе «Рубина». В связи с эпидемией травм в центре обороны команды молодой защитник почти наверняка начнёт поединок с «Уфой» с первых минут.

Все основные переходы были сделаны на выход: Иван Игнатьев уехал в «Рубин», Дмитрий Скопинцев — в московское «Динамо», Юнеса Намли отдали в аренду, а два молодых футболиста Татаев и Григорян перебрались в «Младу Болеслав». Первый — на постоянной основе, второй — в аренду.

«Уфа» тоже переждала межсезонье без лишнего шума, заполучив двух 19-летних футболистов. Эти приобретения стоит рассматривать в первую очередь на перспективу. Положение у подопечных Вадима Евсеева прочное: они уверенно находятся в середине турнирной таблицы и имеют право на ошибку.

25 очков в 19 турах — это седьмое место. До зоны еврокубков девять очков, до зоны вылета — семь. Впрочем, шестая позиция может вывести в Лигу Европы, если Кубок России выиграет кто-то из представителей топ-5 РПЛ. Но это слишком отдалённая перспектива, чтобы всерьёз изучать её в конце февраля.

«Уфа» при помощи искусственного газона способна отобрать очки в родных стенах у кого угодно, а вот на выезде всё не так радужно: всего две победы и 10 очков в девяти матчах, да и те над «Крыльями Советов» и «Ахматом» (дважды по 1:0), которые уже приступили к борьбе за выживание.

«Краснодар», напротив, на своём поле ещё не проигрывал: пять побед и пять ничьих при разнице мячей 17:8. Понятно, что «быки» идут явным фаворитом, но экспериментальное сочетание в центре обороны рискует обернуться проблемами. Без Мартыновича и Спайича свои два-три момента гости наверняка найдут, а там уж зависит от реализации.

Словом, классическая ставка «обе забьют» за 2.19 с учётом кадровых проблем клуба Сергея Галицкого выглядит любопытно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите вариант «хозяева не проиграют + обе забьют», на него дают 2.48. Что-то вроде 2:1 или 1:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Краснодар» — «Уфа»

«Краснодар» заметно сильнее, а на своём поле в нынешнем сезоне РПЛ он ещё не проигрывал. Но травмы основных центральных защитников практически гарантируют несколько хороших моментов у ворот Матвея Сафонова. С реализацией у «Уфы» часто бывают проблемы, а в остальном с учётом обстоятельств голы в обе стороны вполне вероятны.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.48.