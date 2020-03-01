«Портсмут» — «Арсенал». Прогноз: Дин и Артета не оставят хозяев без «горчичников»

В матче одной восьмой финала Кубка Англии 2 марта «Портсмут» примет лондонский «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Микеля Артеты в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех команды Кенни Джекетта оценен букмекерами коэффициентом 7.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Портсмут» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч одной восьмой финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча «Портсмут» — «Арсенал» (02.03.2020)

«Арсенал» встречается в одной восьмой финала Кубка Англии с представителем третьего дивизиона — «Портсмутом». Накануне лондонцы вылетели из Лиги Европы, на своем поле проиграв в валидольном матче «Олимпиакосу» (1:2). Греки вырвали победу уже в концовке второго дополнительного тайма.



В АПЛ «канонирам» везет куда больше. Они не проигрывают на протяжении уже семи матчей и даже наконец-то начали добывать победы. В последних двух домашних играх был крупно вынесен «Ньюкасл» (4:0), а затем переигран крепкий «Эвертон» (3:2)



Сейчас подопечные Микеля Артеты на 10-м месте в английской Премьер-лиге с 37 очками. Плотность турнирной таблицы, конечно, позволяет им рассчитывать на еврокубки, но конкуренция в верхней части просто сумасшедшая, претендентов на топ-5 полно.



Поэтому Кубок был и остается для «Арсенала» шансом на участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Шансы на Лигу чемпионов, откровенно говоря, совсем скромны. За еврокубки клуб должен цепляться всеми зубами, тем более «Портсмут» — соперник откровенно слабый.



Команда Кенни Джекетта занимает третье место в Первой лиги Англии и имеет шансы выйти в Чемпионшип. За 33 игры «помпи» забили 51 гол. Клуб из Портсмута старается контролировать мяч и много бить по воротам (14,76 удара в среднем за матч).



Такая игра в исполнении «Портсмута» должна дарить свободные зоны «канонирам», что их скоростной атаке только на руку. Хозяева, наверняка, будут вынуждены фолить, а фолят они частенько. В среднем за игру «помпи» нарушают правила 13,94 раза.

Главным арбитром встречи назначен опатный судья английской Премьер-лиги Майк Дин. А это, на секундочку, тот самый рефери, который показал в АПЛ в этом сезоне больше всех желтых карточек (98). В предстоящем поединке мы бы проверили победу «Портсмута» по ЖК с нулевой форой за вполне рабочий коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Портсмут» — «Арсенал»

«Портсмут» старается контролировать мяч и не боится идти вперед. Такая игра в его исполнении должна дарить свободные зоны «канонирам», что их скоростной атаке только на руку. Хозяева наверняка будут вынуждены фолить. Главным арбитром назначен Майк Дин, который в этом сезоне выписал больше всех предупреждений в АПЛ. Проверим победу хозяев по желтым карточкам с нулевой форой за коэффициент 1.80.



Ставка: победа «Портсмута» по ЖК с нулевой форой за коэффициент 1.80.