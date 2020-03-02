Ставки на фору используют для страховки или увеличения коэффициента. Разбираем, в каких случаях брать Ф1(1), а когда Ф1(-1).

Что такое фора 1 в ставках на спорт: что значит и примеры расчёта ставок на футбол

Форы в ставках на футбол полезны, когда не хватает основных исходов или не устраивает коэффициент. В этой статье мы разберем, что такое фора и какой она бывает, рассмотрим примеры расчёта ставок на футбол и разберём критерии выбора Ф1(1) и Ф1(-1).

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это значение, которое за определенный игровой интервал добавляется к результату одной из команд или спортсмена. Например, голы в футболе, шайбы в хоккее, геймы в теннисе, очки в баскетболе и так далее.

Фора 1 — это ставка на победу первой команды с учётом форы.

Виды ставок на фору

По знаку есть плюсовые и минусовые форы.

Фора может быть обычная, азиатская и европейская.

Обычная фора в ставках на футбол

Обычная фора в линии букмекера обозначают буквой «Ф», номером стороны и целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми. Например, Ф1(1), Ф2(-2.5) и так далее.

При ставке на обычную дробную фору возможны два варианта расчета — выигрыш или поражение.

При ставке на обычную целую фору возможен ещё и возврат, если при добавлении значения получается ничья.

О нулевой форе и о том, когда её ставить, читайте здесь:

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Азиатская фора в ставках на футбол

Азиатская фора записывают в линии буквой «Ф», номером стороны и десятичной дроби со значением 25 или 75 после точки. Например, Ф1(0.25), Ф2(-1.75) и так далее.

При ставке на азиатскую фору сумма пари делится на равные части между двумя соседними обычными форами. Например, Ф1(-1) — это ставка на Ф1(-1.5) и Ф1(-2).

Европейская фора в ставках на футбол

В российских букмекерских конторах европейскую фору обозначают гандикапом.

Европейская фора — это ставка на один из трёх основных исходов с учётом гандикапа. Например, П1(1:0), Х(0:2), П2(3:0) и так далее. По европейской форе нет возврата.

Ставка на ничью с учетом форы выигрывает в случае равенства голов после добавления гандикапа.

Ставка на победу с учетом форы выигрывает, если после добавления гандикапа побеждает команда, на которую сделана ставка.

Подробнее об обычной, европейской и азиатской форах читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Как рассчитывается ставка с форой

Рассмотрим три примера расчета ставок с форой по 1000 рублей каждая: на обычную, азиатскую и европейскую.

Ф1(-1) в матче «Локомотив» — «Зенит» за коэффициент 3.80. Если хозяева выиграли с разницей в два мяча или более, выплата составит 3800 рублей: 1000 х 3.80. При победе «Локомотива» в один мяч будет возвращена сумма ставки.

Ф2(-0.75) в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» за коэффициент 2.20. Ставки делится на две половины: 500 рублей на Ф2(-0.5) и 500 рублей на Ф2(-1). Если гости победят с разницей в один мяч, по Ф2(-0.5) выплата составит 1100 рублей: 500 х 2.20, а по Ф2 (-1) будет возврат 500 рублей. Суммарная выплата равна 1600 рублей: 1100 + 500. Если «Ливерпуль» выиграет в два гола или более, зайдут обе половины ставки, и выплата составит 2200 рублей: 1000 х 2.20.

П1(1:0) в матче «Наполи» — «Барселона» за коэффициент 1.85. В случае ничьей или победы хозяев выплата составит 1850 рублей: 1000 х 1.85.

Когда ставить на Ф1(1) и Ф1(-1)

Ставьте на Ф1(-1) по критериям:

Хозяева выиграли больше 60% домашних матчей в текущем сезоне.

Гости отдыхали меньше времени.

Хозяев устроит только победа.

Встречу пропустят два или более игроков основного состава гостей.

Букмекеры дают коэффициент на победу хозяев меньше 1.30.

Ставьте на плюсовую фору в следующих случаях:

Хозяева проиграли с разницей больше гола меньше 25% домашних матчей в текущем сезоне.

Гости отдыхали меньше времени.

Хозяева пропускают в среднем меньше 1.5 гола дома в нынешнем сезоне.

Гости набрали меньше 40% очков в выездных матчах текущего сезона.

Букмекеры дают коэффициент на Ф1(1) больше 1.50.

При ставке с учётом форы заранее вычисляйте подходящие исходы. Ф1(-1) используйте, когда уверены в победе хозяев и полагаете, что домашняя команда может выиграть с запасом. Берите Ф1(1), если считайте, что поражение в один мяч — это худшее, что может случиться с хозяевами.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!