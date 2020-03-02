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Ставка фора 1 (1), что значит в ставках на спорт, как ставить на футбол, примеры ф1 и ф2

Что такое фора 1 в ставках на спорт
Александр Ничипорук
Что такое фора 1 в ставках на спорт: что значит и примеры расчёта ставок на футбол
Ставки на фору используют для страховки или увеличения коэффициента. Разбираем, в каких случаях брать Ф1(1), а когда Ф1(-1).
Ставки / База знаний 0

Форы в ставках на футбол полезны, когда не хватает основных исходов или не устраивает коэффициент. В этой статье мы разберем, что такое фора и какой она бывает, рассмотрим примеры расчёта ставок на футбол и разберём критерии выбора Ф1(1) и Ф1(-1).

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это значение, которое за определенный игровой интервал добавляется к результату одной из команд или спортсмена. Например, голы в футболе, шайбы в хоккее, геймы в теннисе, очки в баскетболе и так далее.

Фора 1 — это ставка на победу первой команды с учётом форы.

Виды ставок на фору

По знаку есть плюсовые и минусовые форы.

Фора может быть обычная, азиатская и европейская.

Обычная фора в ставках на футбол

Обычная фора в линии букмекера обозначают буквой «Ф», номером стороны и целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми. Например, Ф1(1), Ф2(-2.5) и так далее.

При ставке на обычную дробную фору возможны два варианта расчета — выигрыш или поражение.

При ставке на обычную целую фору возможен ещё и возврат, если при добавлении значения получается ничья.

О нулевой форе и о том, когда её ставить, читайте здесь:

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса
Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Азиатская фора в ставках на футбол

Азиатская фора записывают в линии буквой «Ф», номером стороны и десятичной дроби со значением 25 или 75 после точки. Например, Ф1(0.25), Ф2(-1.75) и так далее.

При ставке на азиатскую фору сумма пари делится на равные части между двумя соседними обычными форами. Например, Ф1(-1) — это ставка на Ф1(-1.5) и Ф1(-2).

Европейская фора в ставках на футбол

В российских букмекерских конторах европейскую фору обозначают гандикапом.

Европейская фора — это ставка на один из трёх основных исходов с учётом гандикапа. Например, П1(1:0), Х(0:2), П2(3:0) и так далее. По европейской форе нет возврата.

Ставка на ничью с учетом форы выигрывает в случае равенства голов после добавления гандикапа.

Ставка на победу с учетом форы выигрывает, если после добавления гандикапа побеждает команда, на которую сделана ставка.

Подробнее об обычной, европейской и азиатской форах читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол
На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Как рассчитывается ставка с форой

Рассмотрим три примера расчета ставок с форой по 1000 рублей каждая: на обычную, азиатскую и европейскую.

  • Ф1(-1) в матче «Локомотив» — «Зенит» за коэффициент 3.80. Если хозяева выиграли с разницей в два мяча или более, выплата составит 3800 рублей: 1000 х 3.80. При победе «Локомотива» в один мяч будет возвращена сумма ставки.
  • Ф2(-0.75) в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» за коэффициент 2.20. Ставки делится на две половины: 500 рублей на Ф2(-0.5) и 500 рублей на Ф2(-1). Если гости победят с разницей в один мяч, по Ф2(-0.5) выплата составит 1100 рублей: 500 х 2.20, а по Ф2 (-1) будет возврат 500 рублей. Суммарная выплата равна 1600 рублей: 1100 + 500. Если «Ливерпуль» выиграет в два гола или более, зайдут обе половины ставки, и выплата составит 2200 рублей: 1000 х 2.20.
  • П1(1:0) в матче «Наполи» — «Барселона» за коэффициент 1.85. В случае ничьей или победы хозяев выплата составит 1850 рублей: 1000 х 1.85.

Когда ставить на Ф1(1) и Ф1(-1)

Ставьте на Ф1(-1) по критериям:

  • Хозяева выиграли больше 60% домашних матчей в текущем сезоне.
  • Гости отдыхали меньше времени.
  • Хозяев устроит только победа.
  • Встречу пропустят два или более игроков основного состава гостей.
  • Букмекеры дают коэффициент на победу хозяев меньше 1.30.

Ставьте на плюсовую фору в следующих случаях:

  • Хозяева проиграли с разницей больше гола меньше 25% домашних матчей в текущем сезоне.
  • Гости отдыхали меньше времени.
  • Хозяева пропускают в среднем меньше 1.5 гола дома в нынешнем сезоне.
  • Гости набрали меньше 40% очков в выездных матчах текущего сезона.
  • Букмекеры дают коэффициент на Ф1(1) больше 1.50.

При ставке с учётом форы заранее вычисляйте подходящие исходы. Ф1(-1) используйте, когда уверены в победе хозяев и полагаете, что домашняя команда может выиграть с запасом. Берите Ф1(1), если считайте, что поражение в один мяч — это худшее, что может случиться с хозяевами.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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