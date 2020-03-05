«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Панарин и Кузнецов порадуют Нью-Йорк голами

«Кэпиталз» проведут второй матч за сутки, так что у хозяев будут шансы зацепиться.

В матче регулярного чемпионата НХЛ 6 марта «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, успех «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (06.03.2020)

В конце февраля «Рейнджерс» выдали серию из пяти побед, благодаря которой уничтожили отставание от зоны плей-офф. Шансы попасть в кубковую восьмёрку стали осязаемыми: «Коламбус» загибается от огромного числа травм, у «Каролины» беда с вратарями, «Торонто» по-прежнему не может обрести стабильность.

Но дальше дело встало: три поражения подряд, все — в основное время. Справедливости ради, соперники оказались более чем крепкими. Дважды пришлось играть с «Филадельфией» — 2:5 в гостях и 3:5 дома. В обоих случаях преимущество «лётчиков» оказалось весомым, никакой интригой в концовке даже не пахло.

Затем «синерубашечники» уступили «Сент-Луису» (1:3). Вот тут шансы имелись: действующий обладатель Кубка Стэнли затащил соперника в свой любимый вязкий хоккей с обилием борьбы в средней зоне и минимальным количеством опасных моментов. Артемия Панарина закрыли, а без него у хозяев мало что получалось впереди.

Тем не менее к середине третьего периода счёт был равным, но Брэйден Шенн вывел «Блюз» вперёд, а третья шайба влетела уже в пустые ворота. Многое решили спецбригады: подопечные Дэвида Куинна откатали вхолостую шесть минут большинства, а «музыканты» реализовали единственную попытку.

Положение в турнирной таблице ухудшилось, но пока его никак нельзя назвать критическим. Проблема в другом: атака в последних матчах замолчала, а защиты по-прежнему нет. Игорь Шестёркин получил травму в ДТП, Хенрик Лундквист просто не тянет, а потому вся нагрузка выпала на Александра Георгиева.

Тот делает всё возможное и стабильно выдает по несколько классных спасений за игру, но этого не хватает. Впрочем, ближайший соперник «Рейнджерс» в последнее время часто ошибается в обороне, так что возможность поймать ритм и поправить статистику у лидеров команды наверняка появится.

«Вашингтон» заполучил опытного Брендена Диллона, который знает своё дело и наверняка поможет в плей-офф. Но пока защита по-прежнему напоминает проходной двор: великолепный сезон проводит Джон Карлсон, в полном порядке Дмитрий Орлов. А вот ко всем остальным хватает вопросов.

Кроме того, «Кэпиталз» заканчивают бэк-ту-бэк. Накануне они принимали крепкую «Филадельфию», после чего летели в Нью-Йорк. А «Рейнджерс» имели полноценные сутки на восстановление и подготовку. Кроме того, они в третий раз подряд сыграют в родных стенах, то есть были избавлены от перелётов.

Потому тут логичнее отталкиваться от аутсайдера. У «Кэпс» довольно возрастной состав, этот фактор может сказаться на фоне плотного графика. Проверять ли итоговую победу хозяев за 2.44 — дело вкуса. В принципе, для такого коэффициента шансы на проход неплохие. Ну а мы бы выбирали между ИТБ 2.5 шайбы «Рейнджерс» за 1.79 и тотал больше 6 шайбы за 1.86.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» завершает бэк-ту-бэк после домашнего матча с «Филадельфией». Обе команды испытывают громадные проблемы в обороне, зато в атаке способны на многое. Пожалуй, голов должно быть достаточно, благо что у «Рейнджерс» по-прежнему нет Игоря Шестёркина, а вратари «Кэпс» в последнее время не отличаются стабильностью.

Ставка №1: тотал больше 6 шайбы за 1.86.

Ставка №2: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.44.