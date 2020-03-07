«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз: Сёмин продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги 8 марта «Локомотив» примет «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех команды Игоря Шалимова оценен букмекерами коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Локомотив М» — «Ахмат»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Локомотив М» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.49, а тотал меньше — за 1.60. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.21. Гол команды из Грозного доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча «Локомотив М» — «Ахмат» (08.03.2020)

«Локомотив» возобновил сезон поездкой к «Зениту» в культурную столицу. Петербуржцы на правах хозяев владели инициативой, но на их удары «железнодорожники» старались отвечать своими. Однако в ворота решительно не летело ни у тех, ни у других.



На обе команды в створ пришлось всего пять ударов, хотя по воротам сине-бело-голубые нанесли 18 ударов, а красно-зеленые — 11. А когда было нужно, в игру вступали вратари и сохранили сетку нетронутой. Как итог — безголевая ничья.



Сейчас подопечные Юрия Сёмина пребывают пятыми в турнирной таблице, набрав 35 очков в 20 турах. Однако борьба за лигочемпионские места продолжается. У оступившихся ЦСКА и «Ростова» баллов столько же, а «Краснодар», занимающий вторую строчку, убежал недалеко (38).



«Ахмат» в первой после перерыва игре сумел отобрать очки у «Ростова», скатав с ним ничью 1:1. Без сомнительного судейства не обошлось, но дело тут в другом. Дончане забрали себе мяч и действовали с позиции силы, а потому грозненцам пришлось много двигаться и убегать в контратаки, и выходило у них это довольно неплохо. Можно сделать вывод о том, что команда хорошо подготовлена функционально.



На данный момент подопечные Игоря Шалимова с 20 очками задержались на 12-й строчке. Однако у «Рубина» и «Оренбурга», находящихся в зоне стыковых матчей, баллов столько же, а у аутсайдера «Крыльев Советов» — всего на один меньше. Чтобы закрепиться, грозненцам необходимо набирать очки. Но в предстоящем матче с «Локомотивом» это сделать будет не просто.

«Ахмат» хуже всех в РПЛ играет на выезде. К тому же он провел дополнительную встречу в четвертьфинале Кубка России с «Зенитом», в котором уступил 1:2 уже в дополнительное время. А это значит, что футболисты столичного клуба почти наверняка будут свежее.



Мы бы проверили победу хозяев за сносный коэффициент 1.78. Статистика очных противостояний тоже на нашей стороне. В последних трех матчах «Локо» побеждал с преимуществом в два мяча. Лезть в форы не рискнём, но лобовая победа смотрится нормально.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив М» — «Ахмат»

И тем, и другим необходимо набирать очки. «Локомотиву» для борьбы за лигочемпионские места, «Ахмату» — чтобы отойти подальше от зоны вылета и стыковых матчей. Однако в предстоящем поединке мы бы проверили П1 за коэффициент 1.78.



Грозненцы неплохо готовы функционально, но провели на неделе матч в Кубке против «Зенита», в котором дело дошло до дополнительного времени. А потому футболисты столичного клуба будут свежее. Да и статистика очных встреч за «Локо»: в последних трех матчах он выигрывал с преимуществом в два мяча.



Ставка: П1 за коэффициент 1.78.