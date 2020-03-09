«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук даже не заметят Айкела

В матче регулярного чемпионата НХЛ 10 марта «Баффало Сэйбрз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, успех «Баффало Сэйбрз» идёт у букмекеров за 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» 10 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (10.03.2020)

«Вашингтон» продолжает обретать себя в новых очертаниях — с Ильём Ковальчуком в третьем звене (и эпизодическими выходами с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым), с выменянным из «Сан-Хосе» Бренденом Диллоном в защите, с Рихардом Паником в четвёртой тройке.

Понятно, что получается далеко не всё, зато следить за этим процессом крайне интересно. Команда потерпела три поражения в четырёх матчах, а затем молча и без лишних вопросов переломила об колено «Питтсбург», который тоже располагается в районе второго-пятого места в Восточной конференции.

Причём на выезде. Итоговый счёт — 5:2, хотя по факту никакой интриги зрители не увидели. Уже к концу первого периода «столичные» повели с разницей в три шайбы, а на 41-й минуте забили четвёртую. Затем они сбавили обороты, чем и воспользовались «пингвины». 15 из 28 бросков Малкин с партнёрами нанесли в заключительные 20 минут. Два из них оказались результативными.

Впечатление осталось приятное. На первый план вышли нижние звенья, что часто бывает в поединках принципиальных соперников (не говоря уже о плей-офф). Овечкин не смог забить «Пингвинз» в пятый раз подряд, что никак не помешало добыть разгромную победу. Ник Дауд набрал три очка, Рихард Паник — два.

Порадовал Брэйден Холтби, совершивший несколько важный спасений в нужный момент. И отдельной строкой выделим бригаду меньшинства. Вообще, вчетвером «Кэпс» в нынешнем сезоне выглядят слабо, однако в данном случае всё получилось. Семь удалений — один пропущенный гол. Больше того — Дауд ещё и забросил четвёртую шайбу в меньшинстве.

Следующий соперник гораздо скромнее. «Баффало» движется по привычной орбите: мощный старт сезона, разговоры о попадании в плей-офф, резкий спад и планомерное погружение на дно. Сейчас «клинки» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, ни о каком попадании в кубковую восьмёрку не может быть и речи.

У подопечных Ральфа Крюгера серия из шести поражений, все — в основное время. При всей нестабильности и проблемности «столичных» на данный момент они просто находятся в другой весовой категории. Единственный аргумент в пользу «Сэйбрз» — преимущество своего льда. На этом всё.

Потому логичнее всего плясать от гостей. Защита у «Баффало» откровенно ужасная, так что свои три-четыре шайбы «Вашингтон» наверняка оформит. Если не начудят вратари, этого должно хватить для победы в основное время. Мы бы выбирали между П2 за 2.03 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон» сейчас далёк от оптимального состояния, но на фоне соперника он в полнейшем порядке. У «Баффало» шесть поражений подряд и 14-е место в Восточной конференции. Если гости сыграют в свою силу, то без особых проблем победят с разницей в две-три шайбы. На сегодня это команды из разных весовых категорий.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.