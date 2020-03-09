«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз: Вернер и Шик выбьют Моуринью из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» 10 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хоттспур»
Букмекеры уверены, что матч Лиги чемпионов 10 марта «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.
Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» (10.03.2020)
В первом матче «РБ Лейпциг» выглядел гораздо лучше, добившись выездной победы со счётом 1:0. Строго говоря, «Тоттенхэму» ещё повезло сохранить хоть сколько-нибудь серьёзные шансы на проход в четвертьфинал. Прекрасно действовала пара центральных защитников Алдервейрелд — Санчес, много выручал Уго Льорис.
Пробить француза получилось только с пенальти за фол Бена Дэвиса на линии штрафной. Немцы действовали первым номером, а английский клуб пару раз неплохо выбегал в контратаки. После забитого мяча вариантов у «шпор» не осталось: они забрали мяч и попытались ответить, вот только получалось откровенно так себе.
Без Гарри Кейна и Сона подопечным Жозе Моуринью критически не хватает остроты. В Лейпциге так или иначе придётся раскрываться и искать счастье в атаке, однако позиционное нападение не работает даже на фоне аутсайдеров чемпионата Англии. «Быки» же прекрасно чувствуют себя в переходных фазах и хороши на пространстве.
Кейн и Сон по-прежнему остаются вне заявки, особых вариантов у тренерского штаба нет. Скорее всего, с первых минут в группе атаки появятся Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли и Лукас Моура. Накануне ТТХ применил ротацию в гостевом матче АПЛ с «Бёрнли»: Моура, Ло Чельсо и Серж Орье вышли на замену, а Гарри Уинкс остался в запасе.
Ничего хорошего из этого не вышло. Лондонцы с трудом заполучили ничью (1:1), а по созданным моментам даже уступили середняку АПЛ. Единственный гол с пенальти забил Деле Алли. Вновь нужно отметить Уго Льориса, совершившего шесть сейвов. В Германии его определённо ждёт ещё один непростой вечер.
Разумеется, РБЛ будет явным фаворитом: команда по праву победила на чужом поле, а теперь играть придётся перед родными трибунами. У «Тоттенхэма» по-прежнему проблемы с составом, а главное — вариантов у него не осталось, рано или поздно надо будет идти вперёд большими силами.
Однако букмекеры прекрасно понимают расклад: на проход немецкого клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов дают смешной коэффициент 1.18, а на победу во втором поединке — скромные 1.58. Пожалуй, при таких коэффициентах лезть в исход нет смысла. Неплохо смотрится разве что 1Х + ТБ 2.5 мяча за 2.04.
Возьмём ИТБ 4.5 углового «Тоттенхэма» за 2.10. Единственный плюс положения англичан — отступать совсем некуда, даже в случае пропущенного мяча ситуация не сильно изменится. Скорее всего, гости постараются завладеть инициативой и станут часто уходить на фланги, поскольку продраться через центр будет крайне сложно. Всё это повышает вероятность корнеров.
Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»
В Лондоне «РБ Лейпциг» победил со счётом 1:0, теперь ему абсолютно некуда торопиться. Немцы прекрасно действуют на контратаках, так что они наверняка отдадут мяч и станут караулить потери соперника. Через центр «Тоттенхэму» будет сложно что-то придумать, потому ожидаем активное использование флангов и большое количество подач с прострелами.
Ставка №1: «РБ Лейпциг» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.04.
Ставка №2: ИТБ 4.5 углового «Тоттенхэма» за 2.10.
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