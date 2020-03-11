«Рейнджерс» — «Байер». Прогноз: Джеррард остановит Хаверца и Аларио в Глазго

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Байер» 12 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Рейнджерс» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Байер» 12 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Байер» (12.03.2020)

«Рейнджерс» стабильно показывает, как можно силой воли и характером компенсировать нехватку техники и класса. В первом раунде плей-офф Лиги Европы они вполне могли бы покинуть турнир: в домашнем матче с «Брагой» к середине второго тайма счёт был 0:2. Опустить руки в такой ситуации проще простого.



Однако шотландцы нашли другой способ. Гости немного подсели на фоне интенсивного футбола с обилием единоборств, в результате чего 0:2 превратились в 3:2. А в Португалии подопечные Стивена Джеррарда сделали всё красиво: отдали мяч, ушли в глубокую оборону, справились с многочисленными стандартами и заслуженно прошли даже (1:0 плюс незабитый пенальти).



В 1/8 финала будет гораздо тяжелее, всё же «Байер» сейчас очень хорош. В предыдущем раунде немцы на удивление легко расправились с «Порту» — 2:1 дома и 3:1 в гостях. Фактически вся интрига в противостоянии оказалась убита в дебюте второго тайма ответного поединка, когда «драконы» пропустили второй мяч.



По общему уровню «фармацевты» действительно превосходят оппонента. В Леверкузене это наверняка проявится, а вот в Глазго хозяева вполне способны зацепиться. Глобально подопечным Петера Боша некуда торопиться: они прекрасно знают, что любой шотландский клуб по умолчанию опасен на своём поле. И вряд ли станут сильно возражать против ничьей.



Собственно, с «Порту» светло-синие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы тоже сталкивались. И тоже вполне удачно: на групповом этапе в гостях зацепили ничью (1:1) при абсолютно равной игре, а в родных стенах уверенно победили (2:0, португальцы за 90 минут сподобились всего на один удар в створ ворот).



Дома «Рейнджерс» выиграли семь из восьми поединков в Лиге Европы, потеряв очки лишь с «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа. Даже если отбросить квалификацию, результат выходит весьма крепкий. А вот «Байер» в последнее время практически не теряет очки дома, зато на выезде регулярно допускает осечки.

Подопечные Стивена Джеррарда не будут претендовать на территорию. Они отдадут мяч и постараются удивить соперника жёсткостью, атлетизмом, бескомпромиссностью в единоборствах. А также контратаками и стандартами, с которыми у шотландцев полный порядок. Мы бы выбирали между 1Х за 1.74 и лобовой ничьей за 3.64.

Прогноз и ставки на матч «Рейнджерс» — «Байер»

«Байер» однозначно сильнее по общему уровню, но вряд ли немцы сделают ставку на первый матч. «Рейнджерс» чертовски хороши на своём поле (семь побед и ничья в восьми матчах Лиги Европы), они умеют компенсировать недостаток техники заряженностью и агрессивностью. Скорее всего, гостей вполне устроит ничья, а уж в Германии они доведут начатое до конца.



Ставка №1: «Рейнджерс» не проиграет за 1.74.