ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: австрийцы покажут Сульшеру зубы в первом матче ЛЕ

В первом матче одной восьмой финала Лиги Европы 12 марта австрийский ЛАСК примет английский «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:55 мск. Эксперты в прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех команды Валерьена Исмаэля оценен букмекерами коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол клуба из Англии оценен букмекерами коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» (12.03.2020)

В текущем сезоне ЛАСК впервые в своей истории принял участие в групповом этапе Лиги Европы. И выступил, надо сказать, весьма солидно. Имея таких соперников, как «Спортинг» и ПСВ, австрийский клуб сумел выйти в плей-офф с первого места, набрав 13 очков.



В 1/16 финала турнира чёрно-белые по сумме двух матчей обыграли голландский «АЗ Алкмар». В первом матче команды скатали ничью 1:1. А дальше дебютант плей-офф Лиги Европы прошёл благодаря домашней победе со счётом 2:0.



В чемпионате Австрии ЛАСК лидирует с отрывом в шесть очков. За 22 тура команда забила 50 мячей (при 20 пропущенных) и лишь дважды проиграла. При этом подопечные Валерьена Исмаэля не проигрывают в своей лиге на протяжении уже шести матчей и находятся в неплохой форме.



«Манчестер Юнайтед» прошёл «Брюгге» так же — победив дома. В Бельгию Сульшер привёз, можно сказать, полурезервный состав, матч завершился со счётом 1:1. А на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» проехались катком (5:0) по бедным бельгийцам, уже на 22-й минуте оставшимся в меньшинстве.



Вполне вероятно, что и в Австрию норвежский специалист основу не повезёт. Дело в том, что у «МЮ» в воскресенье выезд в Лондон к «Тоттенхэму», а этот матч важен для красных с точки зрения турнирной борьбы в АПЛ. Манкунианцы занимают пятое место, набрав 45 очков.

До «Челси», идущего четвёртым, три балла, а ближайшие преследователи «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» — отстают всего на два (у последнего при этом есть игра в запасе). В предстоящей игре на «Линцере» класс «Манчестер Юнайтед» показать должен, однако дома ЛАСК — сила, с которой стоит считаться.



Мы бы проверили ставку «обе забьют» за красивую двоечку. Австрийцы выиграли все три домашних матча на групповом этапе турнира с общим счетом 8:1. А в австрийской Бундеслиге при родных трибунах они проиграли лишь «Рапиду», замыкающему тройку лидеров.

Прогноз и ставки на матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»

Вероятно, «МЮ» поедет в Австрию не первым составом, ведь у него в воскресенье выезд к «Тоттенхэму», а эта игра важна с точки зрения борьбы в АПЛ. Однако дома ЛАСК недооценивать просто нельзя: австрийцы выиграли все три матча на своём поле на стадии группового этапа с общим счетом 8:1, хотя соперники были крепкие. Можно проверить вариант «обе забьют» за коэффициент 2.00.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.