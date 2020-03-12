«Ахмат» — «Динамо». Прогноз: бело-голубые снова не смогут победить при судействе Мешкова

Динамовцы не выигрывали в Грозном с 2012 года, когда дубль оформил Кевин Кураньи.

13 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Ахмат» примет «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.73.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Динамо»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 13 марта «Ахмат» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15.

Анализ и прогноз матча «Ахмат» — «Динамо» (13.03.2020)

Старт второй части сезона не принёс «Ахмату» ничего хорошего. Для начала удалось добыть ничью с «Ростовом» на своём поле (1:1), вот только от того результата остался неприятный привкус из-за сомнительного судейства. Затем подопечные Игоря Шалимова вылетели из Кубка России, уступив в дополнительное время «Зениту» (1:2 ДВ).

На десерт случилось поражение от «Локомотива» в Москве (0:1). Во всех случаях грозненцы не претендовали мяч, насыщали зону перед своей штрафной площадью и караулили редкие контратаки. В поединке с «железнодорожниками» после перерыва пришлось действовать первым номером, получилось так себе.

Пара неплохих моментов появилась во второй половине второго тайма. Первый — после углового (выручил Кверквелия), второй — пенальти (Гильерме потащил удар Визеу). Заключительные восемь минут гости провели в большинстве, хотя так ничего и не создали. Результат — 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Выбираться из зоны вылета нужно как можно скорее. «Сочи» укрепил состав и будет прибавлять, «Крылья Советов» здорово начали весну, «Рубин» явно не намерен оставаться внизу. Ближайший соперник далеко не самый приятный — московское «Динамо», занимающее седьмую строчку в чемпионате России.

Бело-голубые начали весну с неудачного дерби, где по делу уступили «Спартаку» (0:2). Тренерский штаб намудрил с планом на игру, острота начала появляться только после выхода на поле Николая Комличенко. Если бы не несколько отличных спасений Антона Шунина, дело вполне могло бы завершиться разгромным поражением.

Подопечные Кирилла Новикова исправились неделю спустя, задушив на своём поле «Тамбов» (1:0). Хозяева смотрелись гораздо лучше и вполне наработали на два-три мяча. Подвела реализация. Новичок элитного дивизиона за 90 минут создал только один вменяемый момент — неточный удар головой Обухова в середине первого тайма.

Букмекеры отдают минимальное преимущество московскому клубу. Если судить непосредственно по качеству футбола, то это вполне логично. «Динамо» не показывает чего-то особенного, но на фоне невразумительных действий «Ахмата» контраст весомый. Проблема только одна — статистика очных встреч.

А она целиком и полностью за хозяев. На своём поле грозненцы не проигрывали бело-голубым аж с 2012 года, когда дубль оформил Кевин Кураньи. С тех пор клуб из Чечни одержал две победы и трижды сыграл вничью в пяти поединках — игнорировать подобные цифры опасно. Кроме того, судить будет Виталий Мешков.

Он работал на одном матче в Грозном в нынешнем сезоне РПЛ, тогда «Ахмат» одолел «Краснодар» (1:0). А вот «Динамо» в двух поединках при арбитре из Дмитрова набрало всего одно очко: умудрилось уступить «Рубину» (0:1), действуя в большинстве с 36-й минуты, а затем не смогло взломать оборону «Уфы» (0:0).

В общем, раз уж у бело-голубых с Мешковым категорически не ладится, мы бы отталкивались от хозяев. Выделяются две ставки: 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77 и ИТМ 1 гола «Динамо» за коэффициент 1.79. Предпосылок к высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч «Ахмат» — «Динамо»

«Ахмат» не впечатлил на старте весны, но там и соперники были серьёзные — «Ростов», «Зенит», «Локомотив». На своём поле грозненцы не проигрывали бело-голубым аж с 2012 года. Доверимся статистике очных встреч и проверим комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.77.

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.