«Химки» — «Бавария». Прогноз: Швед и Тимма разберутся с Грегом Монро на своём паркете

Здесь вам не футбол: мюнхенцы в 14 последних матчах Евролиги одержали всего две победы.

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» встретится с «Баварией» 13 марта. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Химок» в основное время предлагается с коэффициентом 1.17, успех «Баварии» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 6.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Химки» — «Бавария» 13 марта будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.74, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 23.00.

Анализ и прогноз матча «Химки» — «Бавария» (13.03.2020)

«Химки» пришли в себя после кошмарного начала 2020 года. В пяти последних матчах Евролиги добыто четыре победы. В трёх случаях соперники явно уступали по классу — «Црвена Звезда», «Олимпия Милан» и АСВЕЛ находятся за пределами зоны плей-офф. Сербов и итальянцев россияне победили довольно уверенно, а французов и вовсе разгромили с разницей в 29 очков.

Затем они проиграли крепкому «Жальгирису» в Каунасе (85:96), но уже спустя два дня исправились. Жёлто-синие на своём паркете хлопнули «Фенербахче» (82:68). Несмотря на все проблемы и нестабильность, состав у стамбульцев в порядке. Однако борьба завязалась только в первой половине.

После большого перерыва подопечные Римаса Куртинайтиса дожали соперника, у которого закончились силы. Дело в том, что турецкий клуб проводил предыдущий матч на день раньше, да ещё и остался без травмированных Слукаса и Нэннели. Победа позволила россиянам догнать «Фенер» в турнирной таблице Евролиги.

Положение более-менее устаканилось, вот только календарь фактически не оставляет права на ошибку. Впереди выездные поединки с «Барселоной» и «Панатинаикосом», а также визиты «Олимпиакоса» и «Анадолу Эфеса». Конкуренты не дремлют, а потому в матчах с соперниками попроще нужно набирать максимум.

Таких игр осталось две, обе с немецкими командами — «Баварией» и «Альбой». Мюнхенцы находятся на дне турнирной таблицы вместе с «Зенитом», никаких амбиций и шансов на плей-офф у них нет. До середины декабря дела шли более-менее прилично, а вот дальше начались мучения.

В 14 предыдущих встречах удалось добыть всего две победы, одна из которых — как раз над «Зенитом». В то же время допускать недооценку противника ни в коем случаем нельзя. Неделю назад подопечные Деяна Радонича едва не хлопнули в Каталонии «Барселону» (80:83) — фаворит спасся только в заключительной четверти благодаря Николе Миротичу и Кори Хиггинсу.

Грег Монро, похоже, постепенно адаптируется к европейскому баскетболу. Экс-центровой «Детройта» набирал в трёх последних поединках не менее 18 очков. Если опытного американца удастся ограничить, проблем у «Химок» не возникнет. Остальные игроки мюнхенцев редко создают себе возможности для броска.

А всю обойму они, скорее всего, расстреляли неделю назад: в Барселоне цели достигли 12 трёхочковых из 27 (44,4%). В Германии подмосковный клуб без особых вопросов добыл победу (87:74), наверняка дома он закрепит успех. Все факторы говорят в пользу хозяев: уровень состава, свой паркет, мотивация.

Жёлто-синие в последнее время приятно радуют защитой, так что 75-78 очков кажутся для гостей потолком. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П1 с форой (-10.5) за 1.79 и П1 + тотал меньше 167.5 очка за коэффициент 2.10.

Ставки и прогноз на матч «Химки» — «Бавария»

Мюнхенцы находятся на дне турнирной таблицы, никаких амбиций и шансов на плей-офф у них нет. В 14 предыдущих встречах удалось добыть всего две победы. В Германии подмосковный клуб без особых вопросов добыл победу (87:74), наверняка дома он закрепит успех. Все факторы говорят в пользу хозяев: уровень состава, свой паркет, мотивация.

Ставка №1: победа «Химок» + тотал меньше 167.5 очка за 2.10.