«Арсенал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Игнатьев увезут очки из Тулы

В матче 22-го тура чемпионата России «Арсенал» примет «Рубин» 14 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Рубин»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 14 марта «Арсенал» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.18.

Анализ и прогноз матча «Арсенал» — «Рубин» (14.03.2020)

Обе команды возобновили сезон довольно бледно. У «Арсенала», правда, уже есть победа, но добыта она вопреки логике игры. В гостевом матче 20-го тура чемпионата России с «Сочи» туляки смотрелись гораздо хуже соперника, забив два мяча двумя попаданиями в створ ворот. И забрали три очка (2:1).



По факту «барсы» наиграли на победу, однако слабая реализация и две ошибки в обороне не позволили зацепиться. В дебюте они забыли Евгения Луценко во вратарской площади, а в самой концовке Калугин и Джанаев не разобрались в простой ситуации. Надо сказать, что за минуту до этого Михаил Левашов получил жёлтую карточку за затяжку времени, что тоже о многом говорит.



Шесть дней спустя подопечные Игоря Черевченко проиграли в Оренбурге (0:2). Быстро пропустили, затем владели мячом, имели много стандартов, но так и не создали ничего опасного у ворот Андрея Климовича. А ближе к концу остались в меньшинстве из-за второй жёлтой карточки Бауэра и пропустили ещё.



«Канониры» всё ещё сохраняют шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которое в случае победы кого-то из топ-5 в Кубке России выведет в Лигу Европы. Конкуренция серьёзная: «Динамо» наступает на пятки, ещё три команды держатся совсем рядом и определённо могут включиться в борьбу.



«Рубин» в двух стартовых матчах под руководством Леонида Слуцкого ни разу не забил. Увяз в низком оборонительном блоке «Тамбова» (0:0), а затем проиграл «Крыльям Советов» (0:1). В позиционных атаках у казанцев не получается ровным счётом ничего, количество брака зашкаливает и моменты появляются в час по чайной ложке.



С самарцами во втором тайме задача была откровенно непростой, ведь перед самым перерывом Хвича Кварацхелия получил вторую жёлтую карточку и оставил партнёров в меньшинстве. По сути, за 180 минут клуб из Татарстана провёл три-четыре качественные атаки. «Крыльям», например, забил на исходе получаса игры, однако мяч отменили из-за офсайда.



Обе команды только ищут свой футбол, так что игра наверняка пойдёт до гола. Шансы «Арсенала» на своём поле действительно несколько выше, но «канониры» не произвели никакого впечатления в первой половине марта. На наш взгляд, у казанцев будет возможность как минимум зацепиться за очки.

Результативного футбола по понятным причинам не ждём, соперникам с трудом даётся созидание. Классические Х2 идут за скромный коэффициент 1.63, зато Х2 + тотал меньше 3.5 мяча букмекеры оценивают в 1.88. Выглядит вполне неплохо. Статистика очных встреч в целом на нашей стороне: три из четырёх поединков в Туле завершились вничью.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Рубин»

Обеим командам созидание по весне даётся с большим трудом, так что высокой результативности не ожидаем. «Арсенал» идёт фаворитом из-за места проведения матча, хотя в предыдущих турах выглядел крайне блекло. На наш взгляд, казанцы вполне могут зацепить очки. Им удавалось это в трёх очных встречах в Туле из четырёх.



Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.