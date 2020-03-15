«Антальяспор» — «Сивасспор». Прогноз: Фёдор Кудряшов не спасет «скорпионов» от проблем

В матче 26-го тура турецкой Суперлиги 16 марта «Антальяспор» примет «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Антальяспор» — «Сивасспор»

Букмекеры считают, что матч турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Сивасспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьёт команда из Анталии, сыграет коэффициент 1.29. Гол коллектива из Сиваса доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Антальяспор» — «Сивасспор» (16.03.2020)

Во втором круге «Антальяспор» проиграл лишь первую после перерыва игру. Тогда команде Фёдора Кудряшова при родных трибунах противостоял неуступчивый «Гёзтепе». Хозяева завалили дебют встречи и в итоге проиграли 0:3. Защитник сборной России провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.



С тех пор команда из Анталии успела сыграть семь матчей, при этом ни разу не проиграв. Хотя в соперниках у «скорпионов» был, например, знаменитый «Фенербахче» (2:2) и крепкий середняк «Денизлиспор» (3:0). Эта удачная серия позволила подправить дела в турнирной таблице.



Теперь «Антальяспор» занимает 12-ю строчку, заработав 27 очков. За 21 тур клуб забил 28 мячей при 43 пропущенных. Однако тут стоит подчеркнуть, что большинство своих голов оборона пропустила еще в первом круге. А в последних семи матчах, когда Кудряшов был в составе, достала мяч из сетки своих ворот лишь семь раз.



«Сивасспор» после межсезонья шагает не так уверенно. На восемь сыгранных туров второй части Суперлиги пришлось два поражения, три ничьих и три победы. Однако команда всё равно остаётся в зоне еврокубков.



Набрав 49 очков, «храбрые» замыкают топ-4 турецкого чемпионата и даже сохраняют шансы на борьбу за чемпионство. От лидирующего «Трабзонспора» клуб из Сиваса отстаёт всего на три балла. Однако «Аланьяспор», расположившийся на пятой строчке, подкрался совсем близко — у неё 43 очка.



Теперь «Сивасспор» ждёт выезд в Анталию, однако это только ему на руку. «Скорпионы» занимают последнее место по набранным очкам дома, а «храбрые» — четвёртое на выезде. Тем не менее команда защитника сборной России сейчас показывает неплохой футбол и едва ли сдастся без боя.

Нас ожидает настоящая заруба с большим количеством забитых голов. Можно проверить тотал больше 2.5 мяча за вполне приемлемый коэффициент 1.83. Статистика личных встреч на нашей стороне: из последних 13 поединков только в двух команды забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Антальяспор» — «Сивасспор»

«Скорпионы» занимают последнее место по набранным очкам дома, а «храбрые» — четвертое по результатам на выезде. Тем не менее команда Фёдора Кудряшова сейчас показывает неплохой футбол и едва ли сдастся без боя. Мы бы проверили ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.83. Статистика на нашей стороне: из 13 предыдущих поединков лишь в двух команды забивали меньше трёх голов.



Ставка: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.83.