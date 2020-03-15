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«Антальяспор» — «Сивасспор», 16 марта, прогноз на матч турецкой Суперлиги

«Антальяспор» — «Сивасспор», 16 марта, прогноз
Алексей Анисимов
«Антальяспор» — «Сивасспор». Прогноз: Фёдор Кудряшов не спасет «скорпионов» от проблем
Лишь в 2 из 13 предыдущих поединков команды забивали меньше трёх мячей.
Ставки / Прогнозы 0

В матче 26-го тура турецкой Суперлиги 16 марта «Антальяспор» примет «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Антальяспор» — «Сивасспор»

Букмекеры считают, что матч турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Сивасспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьёт команда из Анталии, сыграет коэффициент 1.29. Гол коллектива из Сиваса доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Антальяспор» — «Сивасспор» (16.03.2020)

Турция - Суперлига. 26-й тур
16 марта 2020, понедельник. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Не начался
Сивасспор
Сивас

Во втором круге «Антальяспор» проиграл лишь первую после перерыва игру. Тогда команде Фёдора Кудряшова при родных трибунах противостоял неуступчивый «Гёзтепе». Хозяева завалили дебют встречи и в итоге проиграли 0:3. Защитник сборной России провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

С тех пор команда из Анталии успела сыграть семь матчей, при этом ни разу не проиграв. Хотя в соперниках у «скорпионов» был, например, знаменитый «Фенербахче» (2:2) и крепкий середняк «Денизлиспор» (3:0). Эта удачная серия позволила подправить дела в турнирной таблице.

Теперь «Антальяспор» занимает 12-ю строчку, заработав 27 очков. За 21 тур клуб забил 28 мячей при 43 пропущенных. Однако тут стоит подчеркнуть, что большинство своих голов оборона пропустила еще в первом круге. А в последних семи матчах, когда Кудряшов был в составе, достала мяч из сетки своих ворот лишь семь раз.

«Сивасспор» после межсезонья шагает не так уверенно. На восемь сыгранных туров второй части Суперлиги пришлось два поражения, три ничьих и три победы. Однако команда всё равно остаётся в зоне еврокубков.

Набрав 49 очков, «храбрые» замыкают топ-4 турецкого чемпионата и даже сохраняют шансы на борьбу за чемпионство. От лидирующего «Трабзонспора» клуб из Сиваса отстаёт всего на три балла. Однако «Аланьяспор», расположившийся на пятой строчке, подкрался совсем близко — у неё 43 очка.

Теперь «Сивасспор» ждёт выезд в Анталию, однако это только ему на руку. «Скорпионы» занимают последнее место по набранным очкам дома, а «храбрые» — четвёртое на выезде. Тем не менее команда защитника сборной России сейчас показывает неплохой футбол и едва ли сдастся без боя.

Нас ожидает настоящая заруба с большим количеством забитых голов. Можно проверить тотал больше 2.5 мяча за вполне приемлемый коэффициент 1.83. Статистика личных встреч на нашей стороне: из последних 13 поединков только в двух команды забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Антальяспор» — «Сивасспор»

«Скорпионы» занимают последнее место по набранным очкам дома, а «храбрые» — четвертое по результатам на выезде. Тем не менее команда Фёдора Кудряшова сейчас показывает неплохой футбол и едва ли сдастся без боя. Мы бы проверили ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.83. Статистика на нашей стороне: из 13 предыдущих поединков лишь в двух команды забивали меньше трёх голов.

Ставка: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.83.

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