«Югра»‎ — «Рубин»‎. Прогноз: проверяем коэффициент 3.82 в матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ

Пока в этой серии побеждает исключительно тот, кто играет на своём льду.

В четвёртом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Югра» сыграет с «Рубином»‎‎ 17 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Югра»‎ — «Рубин»‎ команда Вадима Епанчинцева котируется с коэффициентом 2.47. Победу команды Михаила Звягина букмекеры оценивают коэффициентом 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Югра»‎ — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Югра»‎ — «Рубин» 17 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.13, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.75. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.82.

Прогноз и анализ матча «Югра»‎ — «Рубин» (17.03.2020)

Трудно было поверить, что «Рубин» поведёт в серии со счётом 3-0. Всё же соперники максимально близки по уровню, а на своём льду «Югра» в нынешнем сезоне показывала замечательные результаты. Так и получилось: ханты-мансийцы размочили счёт и теперь постараются развить успех.

Третий матч начался для подопечных Вадима Епанчинцева крайне неприятным способом. Уже на исходе второй минуты они получили буллит в свои ворота за подножку, помешавшую выйти «один-в-ноль». Денис Ячменёв переиграл Евгения Иванникова, предоставив гостям преимущество.

«Мамонты» быстро сумели отыграться: ещё до конца первого периода подключение Павла Валентенко к атаке оказалось результативным. А вот дальше начались сплошные нервы. Хозяева владели территориальным преимуществом и чаще нагружали вратаря соперника, но и у тюменцев имелось несколько хороших возможностей.

Чем меньше времени оставалось до финальной сирены, тем очевиднее становилась простая мысль: игра идёт до гола. Его забила «Югра». Что любопытно, это вновь сделал защитник. Андрей Чуркин в регулярном чемпионате ВХЛ за 53 поединка отличился четырежды, а в плей-офф ещё не забивал.

Но тут выстрелил в ключевой момент. У «Рубина» оставалось чуть больше пяти минут на ответ, однако замена вратаря на шестого полевого ничего не дала. Счёт в серии стал 1-2, и это вполне справедливо. «Югра» смотрелась интереснее, создала больше остроты и определённо наиграла на второй гол.

Самое интересное в серии только начинается. Пока все матчи получаются упорными и нервными: даже в Тюмени, несмотря на два разгрома (5:2 и 4:1), варианты имелись. Оба раза заключительная шайба влетала там в пустые ворота. Просто на этот раз Евгений Иванников в нужный момент подтащил, а защитники ему помогли.

Букмекеры считают шансы соперников в четвёртой встрече близкими к равным. И это вполне логично. Хоккей получается вполне бодрый, единоборств и силовых приёмов хватает. Даже странно, что в этой серии до сих пор не было ни одного овертайма. Его и проверим.

Команды прекрасно изучили друг друга, а ставки растут с каждым днём. В случае победы «Югры» всё начнётся с начала, а если «Рубин» сумеет взять верх в гостях, то спастись ханты-мансийцам будет невероятно сложно. Ждём аккуратного дебюта и нервной концовки. Лобовая ничья за 3.82 — интересно, «гол в первые 10 минут» за 1.87 — по вкусу.

Прогноз и ставки на матч «Югра»‎ — «Рубин»

Соперники близки по уровню и прекрасно изучили друг друга. Кроме того, играть придётся второй день подряд, то есть сил где-то может не хватить и темп рискует упасть. Пока все матчи получаются нервными и упорными, а в итоге побеждает хозяин льда. Проверим лобовую ничью за 3.82. Накануне до неё не хватило пяти минут. Теперь овертайм вполне может состояться.

Ставка: ничья за 3.82.