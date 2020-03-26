«Торпедо»-БелАЗ — «Белшина». Прогноз: Устинов и Яшин помогут Пунтусу победить бывший клуб

В матче второго тура чемпионата Беларуси 27 марта «Торпедо»-БелАЗ примет «Белшину». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Торпедо»-БелАЗ — «Белшина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 27 марта «Торпедо»-БелАЗ — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.06, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча «Торпедо»-БелАЗ — «Белшина» (27.03.2020)

Первый тур чемпионата Беларуси сезона-2019/2020 получился богатым на сюрпризы: все представители топ-4 по итогам минувшего сезона дружно потеряли очки. Свою лепту в этот результат внесло и «Торпедо»-БелАЗ, которое неделю назад на выезде расправилось с солигорским «Шахтёром» (1:0). Пусть и не без доли удачи.



Единственный гол забили на 91-й минуте. Пожалуй, ничья была бы более справедливым итогом, но это не отменяет того факта, что «Торпедо» практически полностью нейтрализовало атаку «кротов». В первом тайме те без конца использовали забросы и подачи с флангов, которые ни к чему не приводили.



После перерыва «горняки» заиграли интереснее, однако в целом клуб из Жодино справился. А в концовке использовал один из редких моментов и вышел вперёд, времени отыграться у хозяев уже не осталось. Во втором туре «автозаводцы» сами идут у букмекеров явным фаворитом, что более чем логично.



Во-первых, соперник более чем скромный. «Белшина» по итогам минувшего сезона вернулась в элитный дивизион, но потеряла лучшего бомбардира и ещё пару игроков основного состава. Но и это ещё не всё. Также команду покинул главный тренер, с именем которого во многом связывались прошлогодние успехи.



Тут начинается самое интересное: тренера этого зовут Юрий Пунтус, ушёл он на повышение именно в «Торпедо»-БелАЗ. То есть о ближайшем противнике он знает практически всё, а это значимый фактор. Ну и два дополнительных соображения в пользу хозяев — состав у них заметно лучше, плюс игра пройдёт в Жодино.



В первом туре «Белшина» уступила в родных стенах «Минску» (1:3). Поединок проходил при сильном ветре, повлиявшем на качество футбола. Клуб из Бобруйска быстро открыл счёт и даже ушёл на перерыв лидером, вот только в дебюте второго тайма допустил две ошибки, а ближе к концовке получил и третий мяч. Итог вполне закономерный, столичная команда создала больше.

На таком фоне неудивительно, что на лобовую победу хозяев дают аккуратный коэффициент 1.66. Непосредственно с созиданием у жодинцев всё не так гладно, но всё же новичка Высшей лиги с заметными кадровыми проблемами они должны обыгрывать. Мы бы выбирали между П1 за 1.66 и П1 с форой (-1) за коэффициент 2.13. Обойтись без ошибок в обороне гостям едва ли удастся.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо»-БелАЗ — «Белшина»

Состав у «Торпедо» сильнее, плюс свой стадион и фактор тренера: Юрий Пунтус провёл минувший сезон как в раз в Бобруйске, вывел «Белшину» в элитный дивизион и пошёл на повышение. Про свою бывшую команду он наверняка знает практически всё. Потому шансы гостей зацепиться кажутся скромными.



Ставка: победа «Торпедо»-БелАЗ с форой (-1) за 2.13.



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