Статистический прогноз: «Реал Мадрис» — «Депортиво», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 12-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 29 марта «Реал Мадрис» примет «Депортиво Окоталь». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 29 марта «Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь» (29.03.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя неделю назад здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 11 туров. Команды находятся совсем рядышком в турнирной таблице и едва ли этому рады. «Депортиво» занимает девятую строчку из десяти команд, набрав всего девять очков. У «Реала Мадрис» дела чуточку лучше: 10 баллов и восьмая позиция в чемпионате Никарагуа.



Глобально ничего страшного пока не произошло. Попасть в топ-2 уже точно не удастся, а вот побороться за место в топ-6 и пробиться в четвертьфинал шансы ещё остаются. На данный момент «Реал Мадрис» отстаёт от зоны плей-офф на три балла, а «Депортиво», соответственно, на четыре.

Форма команд

Тут соперникам абсолютно нечем гордиться. У «Реала Мадрис» в пяти последних матчах четыре поражения и всего три забитых гола при 12 пропущенных. Четыре игры состоялись в рамках национального первенства, а ещё одна — в Кубке Никарагуа. Единственная победа оформлена дома над середняком «Мунисипаль Халапа» (1:0).

У «Депортиво» результаты примерно те же: всего одна победа в семи матчах. Зато на упомянутом отрезке удалось зацепить две ничьих, а единственное поражение с разницей более чем в один мяч пришлось на «Дирьянхен» (0:2), который занимает второе место и имеет все шансы напрямую заскочить в полуфинал.

Личные встречи

За предыдущие два года пути команд пересекались семь раз. И вот что мы имеем: во всех случаях матчи получались упорными и решались на тоненького. А завершались либо вничью, либо победой одной из команд с разницей строго в один мяч. Общая статистика выглядит так: две победы «Реала» (1:0 и 3:2), одна победа «Депортиво» (3:2), четыре мирных исхода.

Собственно, можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.50. С точки зрения статистики коэффициент определённо кажется завышенным: соперники близки по общему уровню и очень хорошо знают друг друга.

Ставки на тоталы и голы

Чемпионат Никарагуа в принципе отличается невысокой результативностью, а соперники вообще забивают по большим праздникам. В 11 турах национального первенства «Реал» сподобился на девять точных ударов, а «Депортиво» и вовсе лишь на семь. Потому самый очевидный вариант — общий низ. На ТМ 2.5 мяча дают крепкий коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь»

Соперники максимально близки по общему уровню, даже в турнирной таблице они стоят рядышком: у одной команды 10 очков, у другой — девять. В семи предыдущих очных встречах случились четыре ничьих и три победы с разницей в один мяч. На таком фоне лобовая ничья за 3.50 смотрится как минимум интересно.

Ставка №1: ничья за 3.50.

Ставка №2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.97

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