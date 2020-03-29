G2 Esports — FaZe Clan. Прогноз: Берём тотал по картам меньше 2.5

G2 Esports и FaZe Clan проведут матч в рамках группового этапа ESL Pro League Season 11: Europe. Поединок пройдёт 29 марта в 19:00 мск. Эксперты предлагают поставить на G2 с коэффициентом 1.83. Победа FaZe Clan оценена коэффициентом 1.87.

Коэффициенты букмекеров на матч G2 Esports — FaZe Clan

В четырёх последних матчах до двух побед дело ограничивалось двумя картами. И лишь в одном матче счёт был 2:1. По статистике вероятность того, что матч завершится за две карты — довольно большая. Поставить на тотал карт меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз матча G2 Esports — FaZe Clan

G2 Esports располагается на третьем месте в мировом рейтинге, FaZe Clan — на седьмом. В пяти последних матчах до двух побед счёт 3:2 в пользу FaZe Clan. В предыдущем матче на турнире игроки G2 расправились с главным аутсайдером группы, командой TyLoo, за три карты. Игроки FaZe Clan обыграли TyLoo 2:0 и уступили mousesports — 1:2.

Прогноз и ставки на матч G2 Esports — FaZe Clan

Оба коллектива находятся в примерно одинаковых игровых кондициях, о чём свидетельствуют котировки на матч. За FaZe Clan говорит статистика личных встреч. И они достаточно легко расправились с TyLoo, а G2 проиграла им на одной карте. Если хотите рискнуть, то можете поставить на FaZe Clan. После обидного поражения от mousesports они наверняка захотят реабилитироваться. Но если говорить про количество карт, то большинство поединков до двух побед с участием этих команд заканчивались с сухим счётом. Поэтому можете смело брать тотал карт меньше 2.5 за 1.85.



Ставка: тотал карт меньше 2.5 за 1.85.