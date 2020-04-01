Статистический прогноз: «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 13-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 2 апреля «Лас Сабанас» примет «Реал Мадрис». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.66.

Букмекерские коэффициенты на матч «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис» (01.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Лас Сабанас» является явным аутсайдером чемпионата Никарагуа. За 12 туров команда сумела набрать каких-то 6 очков. Разумеется, это чистое последнее место в турнирной таблице.



У «Реал Мадриса» дела идут заметно лучше. Клуб набрал 13 баллов и делит шестую строчку с «Хувентусом». Один уверенный отрезок даст возможность закрепиться в зоне плей-офф, однако конкуренты не дремлют: к примеру, у «Чинандеги» лишь на одно очко меньше.

Форма команд

«Реал Мадрис» в предыдущих двух матчах выглядел неплохо. Сперва обыграл с минимальным счётом крепкую «Халапу», а затем разобрался с одним из конкурентов «Депортиво Окоталем» (2:0). Примечательно, что претендент на плей-офф оставил свои ворота нетронутыми.



«Лас Сабанас» же не может выиграть со второго тура Клаусуры. Однако стоит заметить, что в последних пяти домашних матчах команда проиграла лишь однажды. Это случилось в игре с «Вальтер Ферретти», тогда хозяева остались в меньшинстве уже на первой минуте.



В остальном «Лас Сабанас» на родном стадионе (несмотря на то что приходится играть без болельщиков) — сила, с которой стоит считаться.

Личные встречи

До этого команды встречались лишь три раза. Два матча пришлись на Апертуру и один — на первый круг Клаусуры. Дважды победителем вышел «Реал Мадрис» с общим счётом 6:1. И одна игра завершилась нулевой ничьей.



Мы считаем, что коэффициент 2.67 за победу гостей несколько завышен. Команда сейчас на подъёме, чего не скажешь про «Лас Сабанас». А потому вариант с П2 имеет место.

Ставка на тоталы и голы

За 12 туров Клаусуры «Лас Сабанас» умудрился пропустить аж 25 голов. «Реал Мадрис», конечно, не отличается высокой результативностью, но при такой обороне соперника свои гол-два оформить в состоянии.



Тем более что в прошлый раз в гостях у «Лас Сабанас» клуб отличился дважды. Можно проверить ставку ИТБ2 1.5 мяча за солидный коэффициент 2.58. Вариант попроще — ИТБ2 1 мяч за сносный коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис»

«Реал Мадрис» вовсю претендует на место в плей-офф, а потому проблемы с мотивацией у футболистов вряд ли возникнут. А вот дела у «Лас Сабанас» идут куда хуже. За 12 туров Клаусуры команда пропустила аж 25 голов и логично занимает последнее место.



Однако дома «Лас Сабанас» выглядит неплохо, хотя в предыдущем домашнем матче с «Реал Мадрисом» клуб проиграл 0:2. И в предстоящем поединке гости выйдут на игру фаворитом.



Ставка: «Реал Мадрис» победит за коэффициент 2.67.



Ставка 2: ИТ «Реал Мадриса» больше 1 мяча за коэффициент 1.71.