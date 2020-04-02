Ставки на онлайн-рэп-баттлы: выиграет ли Егор Крид?

«Евровидение»-2020 отменили, Каннский фестиваль тоже, а вот независимый онлайн-баттл никто не отменял и не собирается. Ведь он проходит в интернете! Букмекеры принимают ставки на 6-й раунд. Что это за конкурс и кто в фаворитах – сейчас расскажем.
Что такое независимый онлайн-баттл
Онлайн-баттлы стали популярными в начале нулевых. Они всегда были трамплином для начинающих исполнителей. Из них вышли известные рэперы — Оксимирон, ST1M, Хаски и Noize MC. С появлением площадок в офлайне популярность онлайн баттлов упала. А последний значимый состоялся и вовсе 8 лет назад.
Все изменилось в середине 2019 года. На 17-й независимый онлайн-баттл записался Оксимирон, а вслед за ним — Егор Крид, Леван Горозия, ST, Слава КПСС и еще ряд культовых исполнителей. В итоге организаторы собрали почти 10 тысяч заявок. Финал турнира планировался на апрель, но из-за ажиотажа его пришлось сдвинуть. 15 апреля состоится 6-й раунд.
Ставки на онлайн-баттл: кто фаворит?
В этом турнире может случиться всякое. Так, Оксимирон уже покинул баттл, не сдав трек вовремя. Сегодня мы расскажем о прогнозах букмекеров на первые 8 поединков 6-го раунда.
Рем Дигга — Bes [Da Tempo]. 10 лет назад эти соперники уже встречались в в 5-м раунде Indabattle 3. Тогда со счётом 6-3 победил BES. Сейчас букмекеры считают, что больше шансов победить у его соперника. Поставить на Рема Диггу можно с коэффициентом 1.55. Шансы Беслана Альмова оцениваются коэффициентом 2.35.
ST1M – playingtheangel. Здесь явный фаворит, по оценке аналитиков, ST1M. Сделать ставку на его победу можно за 1.20. Успех его соперника букмекеры оценили коэффициентом 4.20.
Грязный Рамирес – СД. Букмекеры ставят выше СД. Поставить на его победу можно за 1.55. Сделать ставку на Грязного Рамиреса предлагается с коэффициентом 2.45.
Damilola Karpow aka Noize MC — Мс с Марса. Шансы Нойза предпочтительнее: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.23. На его соперника с Марса, который в своих треках уже успел пройтись по организаторам и соперникам, можно сделать ставку за 3.90.
LeanJe — Alya Djey. Два исполнителя из Санкт-Петербурга, да еще и одного возраста. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение LeanJe – сделать ставку на него можно за 1.45. На Alya Djey можно поставить с коэффициентом 2.65.
Егор Крид – Chooze. Егору Криду очень многие пророчили поражение в первом же раунде плей-офф, но он уже добрался до 6-го! И в нем букмекеры оценивают его шансы выше. Поставить на Крида можно с коэффициентом 1.70. Сделать ставку на его соперника можно за 2.15.
Johnyboy – Gillia. Джонибой – явный фаворит. Победитель Indabattle 2 безо всяких проблем преодолел предыдущие раунды, сейчас поставить на его победу можно за 1.15. Джилл участвовал в 16-м независимом баттле и проиграл там нынешнему судье – Рифмобесу – в 6-м раунде. Сейчас его шансы, по оценке аналитиков, тоже невелики – коэффициент 5.50.
ШУММ – palach. Букмекеры предлагают коэффициент 1.30 на победу ШУММА. Этот исполнитель победил Лучника в прошлом раунде, чем серьёзно возвысил себя в глазах экспертов. Но Палач – соперник не из простых, хоть и шансы его оцениваются серьёзно ниже. Поставить можно за 3.30.
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