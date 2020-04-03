БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65

БАТЭ примет «Рух» в третьем туре Высшей лиги Беларуси 4 апреля, эксперты уже дали прогноз. Начало игры — 17:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Рух»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Рух» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Рух» (04.04.2020)

Кто бы мог подумать, что многократный чемпион Беларуси провалит дебют сезона в поединках со скромным соперниками. После двух туров БАТЭ сенсационно находится рядом с зоной вылета: два поражения, ноль очков, 14-е место.



Первым заявил о себе «Энергетик-БГУ» (1:3), составленный из молодых футболистов. БАТЭ выглядел слабо, допуская массу ошибок спереди и вяло возвращаясь в оборону. За что резвые минчане и наказали единственный белорусский клуб, выходивший в групповые этапы Лиги чемпионов.



Следующей на авторитет желто-синих посягнула «Славия» (1:2) из Мозыря. «Славяне» сумели одержать волевую победу, уступая уже к 10-е минуты. Сначала борисовчане забыли про Никиту Мельникова, и тот расторопней всех оказался на добивании. А затем всё тот же Мельников после прострела добрался до мяча быстрее голкипера «пчёл» Антона Чичкана.



Примечательно, что большинство мячей (а их, на секундочку, целый пять) БАТЭ пропустил из-за некоторой пассивности в обороне. Теперь именитому клубу предстоит принять брестский «Рух». А ведь брестчане показали, что умеют играть против фаворитов.

В первом туре дебютант Высшей лиги Беларуси на выезде обыграл минское «Динамо» (1:0). Тогда «Рух» забил с углового и сумел удержать преимущество до конца встречи. Где-то минчан подводила реализация, где-то гостей спасал голкипер Александр Нечаев.



БАТЭ на своём стадионе обыгрывал даже мюнхенскую «Баварию» времен Франка Рибери. Однако на данный момент жёлто-синие далеки от того качества футбола, а потому вариант с Х2 за внушительный коэффициент 3.65 не выглядит таким уж безрассудным. Вариант попроще — П2 с форой (+1.5) за рабочий коэффициент 1.87.



«Рух» не отличается высокой результативностью, но оборона новичка элитного дивизиона Беларуси выглядит внушительно. Качество игры БАТЭ, напротив, оставляет желать лучшего: два забитых при пяти пропущенных после второго тура — результат, мягко говоря, слабый. При таких раскладах вполне можно попробовать проверить тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.16.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Рух»

Игра БАТЭ оставляет желать лучшего: два забитых мяча при пяти пропущенных после второго тура — результат неубедительный. А вот оборона «Руха» выглядит пока весьма внушительно. На победу рассчитывать новичок Высшей лиги едва ли будет, хотя, конечно, чем черт не шутит. Но дать фавориту бой ему по силам.



Ставка 1: «Рух» не проиграет за коэффициент 3.65.



Ставка 2: ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.16.