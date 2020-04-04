Статистический прогноз: «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас», ставка на чемпионат Никарагуа

В матче 14-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 5 апреля «Депортиво Окоталь» примет «Лас Сабанас». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас» (05.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя и здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью с Бурунди — три последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Депортиво Окоталь» и «Лас Сабанас» — аутсайдеры Клаусуры чемпионата Никарагуа. После 13 туров команды делят последнее место, набрав лишь по девять очков.



До конца регулярного чемпионата осталось всего пять игр, а от зоны плей-офф соперников отделяет шесть пунктов. В теории, при определенной доле везения заползти туда возможно, однако на деле эта задача из разряда маловероятных. На участие в четвертьфинале претендуют сразу пять клубов.

Форма команд

«Депортиво Окоталь» набрал только три очка в последних пяти поединках, проиграв при этом предыдущие четыре. Единственная победа пришлась на домашнюю игру с «Чинандегой», которая, к слову, не может выиграть на выезде уже пять игр кряду.



«Лас Сабанас» выглядит чуть лучше: пять игр — пять очков. Но стоит отметить, что он сумел отобрать очки даже у грозного «Дирьянхена» (1:1). А в последней игре с «Реал Мадрисом» вовсе одержал победу (2:1). Поэтому команда сейчас в неплохом расположении духа и способна удивить соперника. Классический Х2 за коэффициент 2.13 при таких раскладах выглядит вполне логично.

Личные встречи

В чемпионате Никарагуа между собой соперники успели сыграть всего лишь три раза. Один матч остался за «Депортиво Окоталем» и ещё два не выявили сильнейшего.



Примечательно, что в каждая из игр получалась низовой: два гола на двоих — самый крупный счёт личных встреч. Да и в целом в Примере высокой результативностью команды не отличаются (за 13 туров на двоих 17 голов). А потому вариант с ТМ 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.73 имеет место быть.

Ставка на голы

Можно также рискнуть и проверить гол «Лас Сабанас» во втором тайме за коэффициент 2.41. Команда из девяти своих забитых мячей восемь оформила после перерыва. Более того, «Депортиво Окоталь» чаще пропускает как раз во второй половине матча: 11 из 19.

Прогноз и ставки на матч «Депортиво Окоталь» — «Лас Сабанас»

В матче аутсайдеров чемпионата Никарагуа трудно выделить фаворита. Зато почти наверняка можно сказать, что встреча едва ли получится результативной: за 13 туров на двоих соперники имеют лишь 17 голов. В выборе ставок мы бы отталкивались от гостей: они сейчас на подъёме, а хозяева проиграли последние четыре игры.



Ставка 1: Х2 за коэффициент 2.13.



Ставка 2: ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.73.



Ставка 3: гол гостей во втором тайме за коэффициент 2.41.