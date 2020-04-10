Ставки и прогнозы: на что ставить 10 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 10 апреля.

На что ставить в футболе 10 апреля

Стартует 4-й тур Высшей лиги чемпионата Беларуси. Запланирована одна игра: в 19:00 в Гродно начнётся матч «Немана» и «Белшины». Кроме того, пройдут три встречи в первенстве дублирующих составов.

На 10 апреля запланирован ряд товарищеских матчей полупрофессиональных шведских команд. Если же эти матчи вас не устраивают, а на футбол поставить хочется, обратите внимание на киберфутбол. В линии букмекеров его сейчас великое множество.

Матчи по хоккею для ставок 10 апреля

Сегодня, да и вообще в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то только по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 10 апреля

Два матча запланированы в баскетбольной Суперлиге Тайваня. В 12:00 начнут играть «Юлонг Динос» и «Тайвань Банк», а в 14:00 – «Чжеоутай» и «Пауян Архиленд». На том же Тайване состоится один бейсбольный матч.

Продолжаются турниры по настольному теннису: Лига Про в России и Setka Cup на Украине. В Чехии открывает сезон Премьер-лига по дартсу.

Зато с каждым днём всё шире роспись на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Кроме того, можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. А традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

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