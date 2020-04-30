«Энергетик» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 3.30 в матче чемпионата Беларуси

1 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Энергетик» сыграет со «Смолевичами». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом минчан: сделать ставку на победу «Энергетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Смолевичи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 1 мая «Энергетик» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.42. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» (01.05.2020)

Накануне команды договорились поменяться кругами. То есть хозяином поля в матче седьмого тура будут «Смолевичи», а во втором круге соперники сойдутся в Минске. Поединок состоится в Борисове на стадионе «Городской» — «смольные» проводят домашние матчи именно там.

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Положение у команд принципиально разное. «Энергетик» набрал девять очков и уверенно располагается в середине турнирной таблицы Высшей лиги, а вот новичкам элитного дивизиона похвастать пока нечем. Ни одной победы в шести турах, всего три очка в копилке и предпоследнее 15-е место.

Даже до зоны стыковых матчей уже четыре балла, так что ситуацию нужно выправлять как можно скорее. Впрочем, тут нужно сделать скидку на календарь, который действительно оказался крайне неприятным. Строго говоря, жалеть можно разве что о домашнем поражении от «Витебска» (0:1), остальные противники имели заметное преимущество в классе.

«Смолевичи» проиграли «Ислочи» (топ-5 по итогам минувшего сезона), «Витебску» и минскому «Динамо» (четвёртая строчка). Зато зацепили очки на выезде с «Динамо-Брест» (действующий чемпион страны) и «Белшиной», а также на своём поле оставили без победы солигорский «Шахтёр» (бронзовый призёр).

Словом, при таком графике три очка в шести турах — это, конечно, результат скромный, но вполне терпимый. Дальше расписание пойдёт полегче, а соперники сопоставимого уровня станут попадаться чаще. Именно тут и будет решаться, насколько успешной получится борьба за выживание.

Заметим, что у «Энергетика» в последнее время дела тоже идут печально. По итогам трёх туров минчане добыли три победы и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, вот только с тех пор так и не набрали ни единого очка. Три встречи — три поражения всухую с общим счётом 0:6.

0:2 от «Торпедо-БелАЗ», 0:1 от «Городеи» и 0:3 от «Немана» — неудивительно, что на таком фоне букмекеры дают на «энергетиков» сильно больше двойки. Статистика очных встреч нам не поможет, поскольку клубы ещё не пересекались. Планку тотала аналитики по понятным причинам занизили: созидание даётся командам с большим трудом, предпосылок для высокой результативности не видно.

Понятно, что игра обещает быть вязкой и закрытой, а автор первого гола получит колоссальное преимущество. Мы бы выбирали между двумя вариантами — аккуратным и рискованным. Первый — «Смолевичи» не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97. Второй — лобовая ничья за 3.30. Логика тут предельно простая.

Команды близки по уровню и будут плясать от печки, так что большого количества голов не ждём. «Смолевичи» набрали гораздо меньше очков из-за тяжелейшего календаря и невезения, а по качеству состава мало чем уступают минчанам. На наш взгляд, шансы зацепить очки у аутсайдера вполне неплохие. Тем более в Борисове.

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Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи»

В турнирной таблице разница между командами велика, однако «Энергетик» в трёх последних турах потерпел три поражения с общим счётом 0:6. Игра пройдёт в Борисове, так что шансы зацепиться у «Смолевичей» непременно появятся. «Смольные» находятся на дне во многом благодаря тяжёлому календарю, по общему уровню они уступают оппоненту совсем немного.

Ставка: ничья за 3.30.

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