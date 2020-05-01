Где будет играть Лионель Месси? Прогнозы и ставки букмекеров

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Учитывая, что из-за коронавируса каталонский клуб потерял огромную часть доходов, вариант с трансфером 32-летнего аргентинца не так и невероятен. Разбираемся в прогнозах букмекеров.

Месси никуда не уйдёт?

Кажется, этот вариант – самый популярный. Сколько раз говорили о переходе аргентинского нападающего! Но Лионелю, похоже, комфортно в «Барселоне» и, вполне вероятно, что он так и будет играть в Каталонии до конца карьеры. Букмекеры предлагают на такой исход коэффициент 1.55. Это примерно 63% вероятности.



Практически все первые лица каталонского клуба уже высказались о том, что Месси обязательно продлит контракт. Так, главный тренер Кике Сетьен заявил, что Месси и «Барселона» — союз на века.

«Он уйдёт из «Барсы» свободным агентом? Нет, это не случится. Месси и «Барселона» всегда будут вместе, вот так.

Лео играет в «Барселоне» 20 лет, и никто не сможет объяснить, почему между ними должен произойти разлад», — сказал Сетьен.

О своей задаче продлить контракт с Месси заявил и Жоан Лапорта, бывший президент «Барселоны», который намерен побороться за этот пост на предстоящих выборах.



«Очень интересно управлять этим периодом, последним этапом карьеры Месси. Я считаю, что мы можем выиграть Лигу чемпионов и Примеру. Думаю, не будет проблем с продлением контракта с Лео. Если бы я был игроком «Барсы», я бы тоже не был счастлив сейчас», — подчеркнул Лапорта. Он, кстати, обещал вернуть Неймара, а главным тренером должен стать Хави Эрнандес.

Так что уход Лионеля Месси из клуба, где он провёл всю карьеру, – это стихийное бедствие. Аргентинца должны очень сильно обидеть. Но всегда интересно предположить, где в таком случае окажется Месси. Давайте погадаем!

Фаворит на Месси – «Манчестер Сити»

Конечно, Пеп Гвардиола совсем не прочь заполучить Лионеля Месси в свою команду. Более того, «Ман Сити» не раз пытался заполучить аргентинца. Да еще Месси в феврале разругался с Эриком Абидалем. Лео в прекрасных отношениях со спортивным директором «Сити» Чики Бегиристайном, исполнительным директором Ферраном Сориано и главным тренером Пепом Гвардиолой.



Поставить на переход в «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 3.25. Всё бы неплохо, но по этому потенциальному трансферу наверняка ударит двухлетний бан на еврокубки. Конечно, «горожане» подали апелляцию, вполне возможно, их наказание сократят или вовсе отменят. Но Месси так рисковать вряд ли будет.



Ещё одна красивая история – объединить в одной команде Месси и Криштиану Роналду. Поставить на переход аргентинца в «Ювентус» можно с коэффициентом 5.00. Всё бы ничего, но, кажется, коронавирус ударил по итальянским клубам сильнее, чем по другим. Так что и в этот переход поверить сложно.



За 5.50 можно поставить на то, что Лионель Месси решит перейти в один из аргентинских клубов. Интересный вариант, но рассматривать реально его можно будет не сейчас, а через несколько лет, когда перед Лео встанет вопрос завершения карьеры.

«Интер», «ПСЖ», MLS?

На днях итальянские СМИ сообщили о том, что «Интер» предпримет попытку подписать Лионеля Месси и готов начать переговоры. Подлил масла в огонь бывший президент «нерадзурри» Массимо Моратти. Он заявил, что каждый клуб может помечтать о подписании Месси. Что ж, мечтать не вредно, а шансы «Интера» букмекеры оценивают не очень высоко. Поставить можно с коэффициентом 6.00.



Шансы «ПСЖ» аналитики оценили коэффициентом 8.50. Что ж, у шейхов денег должно хватить. А если придёт Месси, перестанет рваться назад в Каталонию Неймар. Ход был бы отличным, но готов ли Лионель переезжать в Париж? Кажется, нет.



Наконец, с коэффициентом 15.00 можно сделать ставку на то, что Лионель Месси из «Барселоны» перейдёт в один из клубов MLS. Скорее всего, Дэвид Бекхэм не отказался бы увидеть аргентинца в своем «Интер Майами». Но и этот вариант пока, похоже, рассматривать рано. Года через 3-4 — возможно, а пока Месси ещё собирается попылить на радость «Барселоне» и всему европейскому футболу.