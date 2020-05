Virtus.pro — VP.Prodigy. Прогноз: основа «медведей» разберётся со вторым составом

5 мая Virtus.pro сразится со своим вторым составом в лице VP.Prodigy на WePlay! Pushka League. Прямая трансляция встречи начнётся в 20:00 мск. Фаворит матча — Virtus.pro, на эту команду можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу VP.Prodigy можно сделать ставку за 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Virtus.pro — VP.Prodigy

На победу Virtus.pro в двух картах можно поставить за 2.75. Победа со счётом 2:1 котируется букмекерами за 3.35. На выигрыш VP.Prodigy всухую предлагают коэффициент 4.70, а на итоговые 2:1 в пользу аутсайдера доступны за 3.75.



Букмекеры считают, что победитель противостояния будет определен в двух картах: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.78, а на тотал больше 2.5 — 1.88.

Анализ и прогноз матча Virtus.pro — VP.Prodigy (5.05.2020)

Три года с августа 2016 Virtus.pro радовали поклонников игрой и победами на крупных турнирах. The International-2019 не покорился No[o]ne, Solo и компании. Провальные результаты на главном турнире года подвели черту под большой главой в истории клуба.



В новый состав Virtus.pro вошли epileptick1d, Resolut1on и Save. В текущем ростере «медведи» сыграли 40 матчей со статистикой 22-6-12. После провала на DreamLeague в Лейпциге состав покинули игроки без опыта выступлений на про-сцене — epileptick1d и Save.



Их место в составе заняли Cooman и Zayac соответственно. В данном ростере на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon «медведи» заняли третье место, а на ещё одном турнире — второе.



Несмотря на вышеупомянутый игровой прогресс, Cooman покинул состав. Уже с iLTW на керри позиции Virtus.pro выиграли онлайн-турнир ESL One Los Angeles 2020. Уверенная победа показала, что решение о перестановке на керри позиции было верным.



На WePlay! Pushka League «медведи» демонстрируют нестабильные результаты. В первом туре они переиграли FlyToMoon (2:1), а во втором и третьем турах уступили по 1:2 HellRaisers Na`Vi. Для гарантированного выхода плей-офф нужно было побеждать в каждой следующей встрече. С B8 проблем не возникло (2:0). Теперь очередь за VP.Prodigy, которых Virtus.pro не так давно одолели на Epic Prime League.



VP.Prodigy — второй состав Virtus.pro. epileptick1d и Save- не продемонстрировали ожидаемого уровня игры на Tier-1 сцене, их отправили во второй состав набираться опыта. fn, DM и eine в начале апреля окончательно сформировали состав команды.



Игроки ни разу не собирались офлайн, проводя тренировки онлайн. Это не помешало им выиграть StayHome Challenge и Red Bull Gaming World. VP.Prodigy прекрасно справляются с параллельными выступлениями на двух турнирах одновременно.

На Epic Prime League VP.Prodigy уже вышли в плей-офф, а на WePlay! Pushka League близки к аналогичному результату досрочно. VP.Prodigy постараются дать бой основному составу, но у Virtus.pro больше опыта, сыгранности и индивидуального мастерства. Ожидаем победу фаворита.

Прогноз и ставка на матч Virtus.pro — VP.Prodigy

VP.Prodigy близки к выходу в плей-офф, а у У Virtus.pro на турнире есть уже два поражения. Но более опытная и мастеровитая основа «медведей» может собраться и в нужный момент поставить на место второй состав. Ставим на фаворита с коэффициентом 1.55.



Ставка: победа Virtus.pro за 1.55.