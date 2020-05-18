Статистический прогноз: «Легион» Таллин — «Левадия», ставка на матч чемпионата Эстонии

В матче второго тура чемпионата Эстонии 19 мая «Легион» примет «Левадию». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Легион» Таллин — «Левадия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 19 мая «Легион» Таллин — «Левадия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.

Анализ и прогноз матча «Легион» Таллин — «Левадия» (19.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.



Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.

Статистический прогноз: «Ахал» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.40 на матч лидера и действующего чемпиона Туркмении.

Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

Сыгран всего один тур, поэтому смотреть на турнирную таблицу бессмысленно. «Левадия» традиционно входит в число сильнейших команд Эстонии, стабильно попадая в еврокубки. Минувший чемпионат не стал исключением: второе место в турнирной таблице обеспечило участие в квалификации Лиги Европы.



Справедливости ради, нужно упомянуть, что отставание от победившей «Флоры» оказалось весьма существенным — целых 12 очков. Вторую строчку «Левадия» вплоть до заключительных туров разыгрывала с «Нымме Калью», опередив оппонента всего на один балл. То есть говорить о большом запасе прочности нельзя.



А вот «Легион» — новичок элитного дивизиона. Ещё пару лет назад команда выступала в третьей по силе лиге страны, но затем бюджет клуба заметно увеличился и он попёр вверх. В прошлом году без особых хлопот стал лучшим в Первом дивизионе: 29 побед, пять ничьих и два поражения в 36 турах, отрыв от ближайшего преследователя — аж 19 очков.

Форма команд

Вот тут-то и заключается основная проблема, поскольку отталкиваться абсолютно не от чего. Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили всего две недели назад, в каком состоянии находятся футболисты — непонятно.

Всё это запутывает ситуацию и повышает риск сюрпризов в ближайшие недели. Добавим, что «Левадия» в стартовом туре добыла трудовую победу над скромным «Куресаре» (1:0) в родных стенах, а «Легион» начал с выездного поражения от «Флоры» со счётом 1:3.

Личные встречи

Тут отталкиваться вообще не от чего, поскольку команды прежде не пересекались. «Левадия» стабильно выступает в элитном дивизионе, а «Легион» только попал в число сильнейших. Неудивительно, что букмекеры считают гостей явным фаворитом и дают на их победу скромные 1.30.

На наш взгляд, логичнее играть от аутсайдера. Забить на выезде «Флоре» — уже достижение. В прошлом году чемпион страны за 36 туров пропустил всего 21 раз, сильно опередив по этому показателю всех остальных. Защита «Левадии» не столь сильна, а на гол хозяев дают нестыдный коэффициент 1.75.

Ставки на тоталы и форы

Также внимания достоин вариант П1 с форой (+2) за 1.76. Логика простая: у «Легиона» довольно крепкий состав для новичка элитного дивизиона, с таким подбором исполнителей можно спокойно финишировать в середине таблицы и не думать о борьбе за выживание. Плюс двухмесячная пауза, после которой фавориту наверняка будет сложно показать максимум. На наш взгляд, вероятность разгрома здесь невелика.

Прогноз и ставки на матч «Легион» Таллин — «Левадия»

Серебряный призёр минувшего сезона встретится с новичком элитного дивизиона, но не всё так однозначно. Состав у хозяев в порядке, в первом туре они оказали достойное сопротивление действующему чемпиону в гостях и даже сумели забить. Кроме того, играть придётся после двухмесячной паузы, которая наверняка повлияет на фаворита. На наш взгляд, хозяевам по силам дать бой.

Ставка: победа «Легиона» с форой (+2) за 1.76.