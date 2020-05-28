Майк Тайсон возвращается! С кем будет драться легенда: прогнозы и ставки букмекеров

53-летний Майк Тайсон собирается вернуться на ринг! Легенда мирового бокса хочет провести несколько благотворительных боев длительностью по 4 раунда. Железного Майка не смущает даже 15-летний простой. В последний раз Тайсон выходил на ринг в июне 2005 года. Тогда он проиграл Кевину Макбрайду техническим нокаутом. Букмекеры принимают ставки на возвращение и возможные бои Тайсона.

Тайсон не блефует – он вернется!

«Я бился в перчатках на прошлой неделе. Это было тяжело, моё тело измучено и очень болит от ударов. Я тренируюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я смогу прийти в форму.



Я собираюсь работать в спортзале, чтобы иметь возможность провести 3 или 4 выставочных боя. Некоторые благотворительные выставки зарабатывают деньги, помогают таким бездомным и больным наркотиками ублюдкам, как я», — самокритично заявил Тайсон.



По оценке букмекеров, возвращение действительно состоится. Поставить на то, что Майк вернётся на ринг до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 71% вероятности. Сделать ставку на то, что Тайсон всё же не станет возвращаться, можно за 3.30 (29%).

Первый соперник – Бриггс. И Тайсон – фаворит боя

Пока известно, что Тайсон собирается провести бой с Шэнноном Бриггсом. Экс-чемпион мира в тяжёлом весе, которому сейчас 47 лет, уже подтвердил эту информацию.



«Я только что поговорил с Майком Тайсоном, всё будет. Мы с Майком устроим бой. Это официально! Я и Тайсон собираемся надеть перчатки, мы будем грохотать, греметь в джунглях. Мы позволим нашим кулакам говорить за нас!» — сказал Бриггс.



В отличие от Тайсона, у Бриггса не было такого большого перерыва в выступлениях. Свой последний на данный момент бой он провёл в мае 2016 года. Бриггс нокаутировал Эзекиэля Сарате. Однако букмекеры считают фаворитом возможного боя Майка Тайсона. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.63 (59%). Сделать ставку на успех Бриггса можно за 2.18 (41%).

Ещё один бой с Холифилдом тоже возможен

Новость о возвращении Майка Тайсона в бокс вызвала громадный интерес. Шейхи Саудовской Аравии готовы дать $ 20 млн за бой с Эвандером Холифилдом. Все, конечно, помнят их встречу, в ходе которой Тайсон откусил сопернику часть уха. Но сейчас легенды хорошо общаются.



Холифилд уже приступил к тренировкам. Эвандеру сейчас 57, а на ринг он не выходил 9 лет. По оценке букмекеров, этот бой наверняка состоится. Поставить на такой поединок до конца 2021 года можно с коэффициентом 1.20 (80%).



Его шансы букмекеры тоже оценивают ниже шансов Тайсона. Сделать ставку на победу Майка можно за 1.55 (56%), а на Холифилда предлагают поставить с коэффициентом 2.35 (36%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 10.00 (8%).

Бои Тайсона в России: Емельяненко, Харитонов или Тактаров?

Майка Тайсона очень интересует российский рынок. Промоутер Владимир Хрюнов уже объявил о своей готовности организовать легенде несколько поединков.



«Тайсон спросил, есть ли у меня возможность провести бой в России. Я предложил ему выставочный бой по правилам бокса в Беларуси. Соперники на выбор — Сергей Харитонов или Александр Емельяненко. Майк спросил, найдется ли у меня миллиончик – я ответил, что найдется», — отметил Хрюнов.



Эксперты считают, что наиболее вероятен бой Тайсона с Александром Емельяненко. Поставить на этот поединок можно с коэффициентом 8.00 (13%). На то, что Майк будет драться с Олегом Тактаровым, можно сделать ставку за 12.00 (8%), а на бой с Сергеем Харитоновым аналитики предложили коэффициент 20.00 (5%).



По оценке аналитиков, ни у Емельяненко, ни у Харитонова, ни у Тактарова шансов в боксерском поединке против Тайсона нет. Поставить на победу Тайсона в возможном бое против Сергея Харитонова можно за 1.45 (68%). Шансы Майка в бою против Александра Емельяненко букмекеры оценили коэффициентом 1.30 (76%). Шансы Тактарова аналитики оценивают ниже всех, поставить на победу Тайсона в этом возможном поединке можно за 1.20 (80%).

Бою Майк Тайсон – Федор Емельяненко быть?

Руководитель организации Bellator Скотт Кокер заявил, что готов сделать бой Тайсон – Емельяненко. У Федора по контракту ещё 3 поединка с организацией. Половину выручки Кокер готов отдать на благотворительность.

Букмекеры оценили вероятность того, что Майк и Федор сразятся в боксерском поединке до конца 2021 года, коэффициентом 4.00 (25% вероятности). Фаворит потенциального боя – Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60 (53%). Поставить на победу Федора в этом поединке можно за 2.25 (47%).



Возвращение Тайсона однозначно привлечет внимание миллионов поклонников бокса по всему миру. К тому же, если выручка действительно пойдет на благотворительность. Кажется, после череды скандалов Майк хочет сделать что-то хорошее. Будем надеяться, не передумает!



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