Ставки и прогнозы: на какие матчи ставить 30 мая

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 30 мая.

На что ставить в футболе 30 мая

Пока остальные топ-чемпионаты готовятся к возобновлению, зав всех отдувается Бундеслига. На субботу в чемпионате Германии запланированы 5 матчей. Лидер – «Бавария» — дома примет «Фортуну». Вряд ли мюнхенцы оступятся, а даже если это и произойдет, запас очков у команды Ханса-Дитера Флика вполне приличный. Начало игры – в 19:30 мск.

Кроме того, главный неудачник рестарта – «Шальке» — примет «Вердер», «Майнц» сыграет с «Хоффенхаймом», «Герта» — с «Аугсбургом», а «Вольфсбург» померится силой с «Айнтрахтом». Все эти встречи начнутся в 16:30 мск.

Интересный матч ждет нас в первенстве Беларуси. Минское «Динамо» Леонида Кучука примет солигорский «Шахтер». Начало этой игры – в 19:00 мск. Двумя часами раньше начнется игра «Белшины» и «Славии».

Крутое противостояние в польской Экстракласе. «Лех» в Познани сыграет с «Легией», это всегда интересно. Начало этого поединка – в 21:00. Кроме того, пройдут матчи в чемпионатах Армении, Венгрии, Литвы, Израиля, Сербии, Чехии, Фарерских островов и Эстонии. Каждый найдет себе матч по вкусу!

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 30 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 30 мая

Совсем скоро, 6 июня, возобновится чемпионат Германии по баскетболу, а пока можно остается ждать. В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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