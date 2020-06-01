Ставки и прогнозы на возобновление НХЛ: кто выиграет Кубок Стэнли?

Сезон-2019/2020 в НХЛ доиграют! Пока неизвестно, когда это случится, но решение принято. Нас ждёт новый формат плей-офф. Букмекеры уже принимают ставки на обладателя Кубка Стэнли! Время всё тщательно проанализировать.

Кто точно не выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2019/2020

В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба – по 12 от каждой конференции. Критерий для попадания в плей-офф – процент побед на момент приостановки чемпионата. Таким образом, сезон завершён для шести команд. Точно не выиграют Кубок Стэнли «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Как определят победителя Кубка Стэнли

Поскольку число клубов, попавших в плей-офф, больше обычного – 24 вместо 16, то и формат розыгрыша в этом сезоне будет иным. Лучшие 8 клубов – по 4 из каждой конференции — сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят командам набрать форму, а также улучшить свой посев в плей-офф.



Для остальных 16 команд розыгрыш Кубка Стэнли начнётся раньше. Они сыграют так называемый раунд плей-ин. Это серии до трёх побед. Победители серий присоединятся к лучшим клубам и продолжат борьбу за Кубок Стэнли в традиционном формате, проигравшие закончат сезон.



Все матчи пройдут в двух городах. Их ещё не выбрали, но уже есть список из 10 городов-кандидатов. В него вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Ставки на победителя Кубка Стэнли-2020

Букмекеры уже представили обновлённую линию на обладателя Кубка. Фаворит – «Бостон». Поставить на победу «мишек» можно с коэффициентом 5.50. К моменту приостановки чемпионата клуб подошёл лидером лиги – неудивительно, что аналитики оценили вероятность победы «Брюинз» так высоко.



За 7.00 можно сделать ставку на успех «Колорадо», в котором играют Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников. Кроме того, в группе фаворитов «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева (коэффициент 8.00), «Филадельфия» Ивана Проворова(9.00) и «Вегас» (9.00). Все эти клубы, за исключением «рыцарей», в лидирующей группе. Что до «Вегаса», то здесь букмекеры делают скидку на то, что арена клуба в списке возможных мест для завершения сезона.



Коэффициент на успех «Сент-Луиса» — 13.00.Шансы «Вашингтона» — самой русской команды лиги — эксперты оценили коэффициентом 14.50. Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов в деле! Ну а на «Питтсбург» Евгения Малкина можно поставить с коэффициентом 15.00. Всё очень плотно!



Меньше всего шансов, по оценке аналитиков, у «Монреаля», «Коламбуса», «Виннипега» и «Флориды». На «Канадиенс» можно сделать ставку за 66.00, на остальные клубы коэффициент 67.00.

Прогнозы букмекеров на победителей конференций НХЛ-2019/2020

Здесь всё примерно так же, как и в раскладах на победителя всего турнира. На Востоке в фаворитах «Бостон» и «Тампа», на их успех можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Чуть ниже шансы «Филадельфии» и «Вашингтона» — по 6.00. Теневой фаворит – «Питтсбург», коэффициент на победу «пингвинов» составляет 9.00.



На Западе букмекеры верят в «Вегас», коэффициент на победу «рыцарей» — 4.00. Поставить на «Сент-Луис» или «Колорадо» можно за 4.24, шансы «Далласа» аналитики оценили коэффициентом 5.00.

Ставки и коэффициенты на раунд плей-ин

Первый раунд плей-офф – событие захватывающее. Никто не понимает, в какой форме будут команды, поменяется ли их игра за месяцы простоя. Всё может перевернуться с ног на голову.



Начнём с Запада. В паре «Эдмонтон» (5-е место) — «Чикаго» (12) букмекеры отдают предпочтение нефтяникам. Поставить на победу «Эдмонтона» можно за 1.66, это примерно 59% вероятности. На «Блэкхоукс» можно сделать ставку с коэффициентом 2.33 (41%).



«Нэшвилл» (6) – «Аризона» (11). Российские болельщики могут поболеть здесь за форварда «Хищников» Якова Тренина и защитника «Койотов» Илью Любушкина. По оценке аналитиков, фаворит – «Нэшвилл», на победу этой команды можно поставить с коэффициентом 1.76 (55%). Шансы «Чикаго» букмекеры оценили коэффициентом 2.14 (45%).



«Ванкувер» (7) – «Миннесота» (10). Здесь примерно такой же расклад, что и в предыдущей паре. Поставить на «Кэнакс» можно за 1.75 (56%). Шансы «дикарей» аналитики оценили коэффициентом 2.14 (44%).



«Калгари» (8) – «Виннипег» (9). Практически равная пара по оценке букмекеров. Поставить на команду Александра Елесина можно с коэффициентом 1.82 (52%). Шансы «Джетс», где играет, Дмитрий Куликов, оцениваются коэффициентом 2.05 (48%).



Переходим к Востоку. «Питтсбург» (5) – «Монреаль» (12). Шансы Сидни Кросби, Евгения Малкина и компании значительно выше. Поставить на «пингвинов» можно с коэффициентом 1.49 (66%). Сделать ставку на «Канадиенс» предлагается за 2.74 (34%).



«Каролина» (6) – «Рейнджерс» (11). Фактор Панарина работает. Да, «ураганы» — фавориты, но коэффициент на их победу 1.70 (58%). На клуб из Нью-Йорка можно сделать ставку за 2.26 (42%). Артемий Панарин получит шанс сыграть в плей-офф за «Рейнджерс», а в воротах у этого клуба есть Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Ну и Хенрик Лундквист, конечно.



«Айлендерс» (7) – «Флорида» (10). Шансы абсолютно равны, по 1.90. Кто вам ближе, Семен Варламов или Сергей Бобровский с Евгением Дадоновым, решайте сами.



«Торонто» (8) – «Коламбус» (9). Шансы клуба из Канады выше, поставить на «Мэйпл Лифс» можно за 1.61 (60%). Сделать ставку на победу «Синих Мундиров» и Вячеслава Гаврикова персонально можно с коэффициентом 2.46 (40%).

Ставки на Овечкина и Ковальчука

Переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон» — один из самых громких и интересных обменов в НХЛ в нынешнем сезоне. Особенно учитывая то, что россиянин хорошо проявил себя в «Монреале». Букмекеры принимают ставки на то, что до июля 2021 года Ковальчук войдёт в «Тройной золотой клуб».



Участники этого клуба – хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. У Ильи нет только последнего трофея. Поставить на то, что в этом или следующем сезоне Ковальчук восполнит пробел, можно с коэффициентом 5.00.



У Александра Овечкина своя гонка. Он гонится за рекордом Уэйна Гретцки. Сейчас на счету Овечкина 706 шайб, у Гретцки – 894. Поставить на то, что Александр побьёт рекорд знаменитого канадца, можно с коэффициентом 6.00.



Кстати, можно сделать ставку и на то, что Овечкин начнёт забивать сразу же после возобновления сезона. Поставить на то, что россиянин отличится в первой же игре, можно за 2.01. Забивать надо, иначе Гретцки не догнать.



НХЛ возобновится совсем скоро! А пока у вас есть время, чтобы обдумать свои ставки. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.