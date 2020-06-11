Лев Яшин в день России! Первый канал и ФОНБЕТ покажут знаменитый фильм

12 июня, в День России, в 21:20 на Первом канале начнется премьерный телевизионный показ фильма «Лев Яшин: вратарь моей мечты». Спонсором показа ленты стала букмекерская компания ФОНБЕТ. Это отличный подарок к празднику для всех футбольных болельщиков.

Сюжет фильма — карьера легенды

Картина «Лев Яшин: вратарь моей мечты» вышла в свет в ноябре 2019 года. Выход в прокат приурочили к 90 годам со дня рождения великого вратаря «Динамо» и сборной СССР. Этот фильм стал последней работой сценариста Владимира Валуцкого, умершего в 2015 году. Картину к тому моменту уже начали готовить к производству. Режиссер ленты – Василий Чигинский.



Сюжет фильма разворачивается вокруг прощального матча Льва Яшина в 1971 году. 27 мая в Москве сыграли сборная «Динамо» и сборная звезд мира. Проводить Яшина из большого спорта приехали Иво Виктор, Джачинто Факкетти, Герд Мюллер, Бобби Чарльтон и другие легенды мирового футбола. Судил тот матч знаменитый Тофик Бахрамов.



Встреча завершилась вничью – 2:2. Яшин покинул поле на 50-й минуте, не пропустив голов. Его сменил Владимир Пильгуй.



По задумке авторов фильма, в преддверии матча Яшин погружается в воспоминания. Он вновь переживает свою карьеру, вспоминает матчи и людей, с которыми он прошел весь свой футбольный путь. Эта дорога не была легкой, в ней были как взлеты, так и падения.



Легендарного Яшина в фильме сыграл выпускник Щепкинского театрального училища Александр Фокин. Роль стала для него дебютной в кино. Но именно его кандидатуру выбрали родственники Льва Яшина во главе со вдовой вратаря Валентиной Тимофеевной. Семья Льва Ивановича выступала в роли консультантов картины.

ФОНБЕТ сделал подарок любителям футбола

Букмекерская компания ФОНБЕТ уделяет внимание не только спорту и благотворительным проектам. Букмекер уже не первый раз помогает киноиндустрии. Ранее ФОНБЕТ участвовал в создании фильма Данилы Козловского «Тренер».



«ФОНБЕТ – спонсор сборной России по футболу, поэтому мы просто не могли пройти мимо этой кинокартины. Лев Яшин – один из величайших футболистов мира за всю историю игры. Он единственный вратарь – обладатель «Золотого мяча». Нам интересны проекты в области искусства и культурного наследия страны», — подчеркнули в компании.



Если вы не смотрели фильм «Лев Яшин: вратарь моей мечты» в кино, не пропустите! Если посмотрели, то наверняка вам захочется пересмотреть ленту. 12 июня в 21:20 на Первом канале. Фильм о великом футболисте и настоящем человеке. Приятного просмотра!