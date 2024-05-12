«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.60.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Не думаю, что это будет простая игра для «канониров». Да, их уровень сейчас в несколько раз выше в сравнении с «красными дьяволами». Но на «Олд Траффорд» могут происходить неожиданные события, «Ливерпуль» тут не даст соврать.

Осталось команде Артеты провести два тура в Премьер-лиге, и тогда станет известно, стала ли она чемпионом. Пока что всё зависит не только от результатов «пушкарей». Ведь если они даже выиграют в обоих оставшихся матчах, то победа в АПЛ им всё равно не гарантирована – «Ман Сити» в случае своих одних побед финиширует выше.

В последних матчах у «Арсенала» были не самые лёгкие соперники. Но во всех встречах клуб выигрывал – 2:0 с «Вулверхэмптоном», 5:0 с «Челси», 3:2 с «Тоттенхэмом» и 3:0 с «Борнмутом». Конечно, очень хорошо проводит сезон команда. Бывают у неё «осечки», но чаще подопечные Артеты всё равно показывают высокий класс.

Ну а про «МЮ» слова о высоком классе не особо уместны. Провальный сезон для «красных дьяволов». Они рискуют пропустить еврокубки в следующем сезоне. Пока что с 54 очками клуб идёт на восьмой строчке и отстаёт от топ-6 на два очка. Но далеко не факт, что «Ньюкасл» с «Челси» потеряют очки в оставшихся встречах и пропустят выше «Юнайтед».

Тем более что и для самих подопечных тен Хага, возможно, будет проблемой набрать очки в оставшихся турах. В пяти последних встречах АПЛ у «МЮ» всего одна победа. Ещё клуб обыграл «Ковентри Сити» в Кубке Англии, но сделал это очень тяжело, хотя противник представляет Чемпионшип.

В последнем туре «Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», который начал часто отбирать очки у вышестоящих соперников. Причём команда тен Хага безальтернативно проиграла 0:4. Тут, конечно, можно говорить про травмы. Этот матч пропустили ещё и Бруну с Магуайром, которые оставались последними лидерами команды.

В общем, в победу «МЮ» тут, конечно, тяжело поверить. Но вот что точно можно сказать, так это то, что «красные дьяволы» сыграют непредсказуемо. Не думаю, что «Арсенал» легко добудет разгромную победу. Тот же «Ливерпуль» в последние месяцы дважды не смог обыграть «Ман Юнайтед».

Думаю, «Арсенал» тут наберёт три очка. Возможно, крупного счёта не будет. Но пару мячей «канониры» в состоянии забить. Ставлю на победу «Арсенала» с форой (-1) мяч», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».