«МЮ» — «Арсенал»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

12 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

Во встрече последнего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение. Он уступил располагающемуся в нижней части турнирной таблицы «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. Бывший легендарный полузащитник клуба Пол Скоулз расценил это как последний гвоздь в крышку гроба.

«Красные дьяволы» спустились на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. По информации СМИ, некоторые футболисты «МЮ» опасаются, что до конца сезона они не выиграют ни одного матча. Календарь очень сложный, атмосфера в раздевалке удручающая, а Эрик тен Хаг теряет контроль над подопечными.

Подопечные Микеля Артеты ведут борьбу с «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата Англии. В последних 16 турах в первенстве они потеряли очки только во встречах с «горожанами» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2). За этот период времени лондонцы пропустили только восемь мячей, а забили 51.

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